R2C 컴퍼니, ‘데이터 앱테크’로 B2B & 글로벌 시장 진출

데이터 스타트업 R2C 컴퍼니(대표 김동호)는 올 한 해 성장세를 기록하며 B2B 및 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있다고 5일 밝혔다. 특히, '구글플레이 창구 프로그램(이하 창구)'의 참여를 통해 서비스 고도화와 유저 확보를 만들어내며 유저와 고객 양쪽에 만족스러운 경험을 제공하고 있다.R2C 컴퍼니는 최근 중소벤처기업부와 구글플레이와의 협업을 통해 창업기업을 지원하는 ‘2025 글로벌 기업 협업 프로그램(Around X) 창구 프로그램에 성공적으로 참가했다.창구 프로그램에 참여하는 동안 R2C 컴퍼니는 앱 광고 및 애드몹(AdMob) 도입 전략 수립, 그리고 AI 기술 도입을 위한 심층적인 멘토링과 기술 지원을 받았다.R2C 컴퍼니는 2025년 한 해 동안 전년 대비 신규 유저 유입이 400% 이상 증가했으며, 월간 실사용자(MAU) 역시 4배로 급증했다. 매출 또한 전년 동기 대비 2.5배에서 3배 수준으로 꾸준히 우상향하고 있다. 이러한 폭발적인 성장에 힘입어 월간 흑자를 달성하는 등 건실한 경영 체제를 구축했다. 특히, 지속적인 B2C 매출 성장을 기반으로 올해 B2B 시장 진입을 준비하며 B2B 매출이 빠르게 성장하며 기업의 새로운 성장 동력이 되고 있다.R2C 컴퍼니는 유저들에게 더욱 풍부한 혜택을 제공하기 위해 올해 '커머스' 기능을 도입했다. 이 기능은 유저의 만족도를 높이는 동시에 회사의 매출 제고 가능성을 확인하는 중요한 계기가 되었으며, 앞으로 데이터 기반 커머스 분야에서의 확장 가능성을 열었다.R2C 컴퍼니는 현재 차년도 TIPS(Tech Incubator Program for Startup) 프로그램 선정을 목표로 투자 유치를 활발하게 진행하고 있다. 이러한 노력의 일환으로 '2025 세계 기업가정신주간 한국행사 GEW KOREA'의 공개 IR 팀으로 선정되어 투자자들을 대상으로 발표를 진행하는 등 적극적인 투자 유치 활동을 전개하며 공격적인 유저 확보와 본격적인 B2B 및 글로벌 시장 진출을 위한 자금을 확보하는 데 주력하고 있다.R2C 컴퍼니의 김동호 대표는 "창구 프로그램을 통해 글로벌 수준으로 서비스를 고도화할 수 있었고, 이 모든 성과가 픽플리 40만 유저분들의 적극적인 참여와 9,000건 이상의 프로젝트를 진행해주신 고객분들 덕분"이라며, "앞으로도 유저에게 더 많은 가치를 돌려드리고, 양질의 데이터를 합리적인 가격으로 제공하는 독보적인 데이터 수집 및 중개 서비스를 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 B2B 시장에서도 성과를 창출하는 기업으로 도약할 것"이라고 포부를 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com