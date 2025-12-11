에코플라이트, 탄소저감 앱 '깻잎' 2개월 만에 8,727건 돌파

주식회사 에코플라이트(대표이사 이정엽)는 항공승객 탄소중립 실천 앱 '깻잎 GetLief'이 항공 이용승객의 자발적 참여를 통해 탄소배출량 저감에 기여하는 혁신적인 모델을 2025 글로벌 기업 협업 프로그램(창구)의 지원 아래 성공적으로 구현했으며, 서비스 출시 2개월 만에 누적 다운로드 수 8,727건을 달성했다고 밝혔다.특히, 이번 지원사업을 통해 EU유럽연합 및 미국 등의 국제특허 출원을 통해 글로벌시장 진입을 위한 준비를 마쳤다.이용자는 항공권 등록, 실제 가져갈 수하물중량 등록, 수하물-태그 등록 등 구체적인 여행 정보를 이용자가 직접 입력하여 자신의 탄소배출 저감 실천량을 정확하게 측정할 수 있으며 이용자의 자발적 참여에 따른 탄소배출 저감량에 따라 이용자에게 상응하는 포인트를 제공하여 자발적인 탄소중립 실천을 유도한다는 점에 있다.획득한 포인트는 나무 심기, 사회적 기부참여 등 실질적인 ESG활동으로 직접 연계되도록 설계되었으며, 환경 보호 및 사회적 나눔 참여를 결합한‘이용승객 참여형 친환경 모델’로서 시장성과 공익성을 동시에 추구한다.향후 당사는 확보된 기술력을 바탕으로 국내외 주요 항공사 및 여행 플랫폼과의 전략적 제휴를 확대할 계획이다. '깻잎' 앱을 항공산업 분야의 글로벌 탄소중립 허브로 고도화하고, 항공사의 ESG경영 목표 달성에 기여하는 통합 밸류체인을 더욱 공고히 구축해 나갈 예정이다.한편, 에코플라이트는 항공기 운항에 따른 운항 효율화 솔루션과 항공기 이용승객 참여형 탄소배출 감축 서비스를 제공하는 항공 ESG 스타트업으로, 지속 가능한 항공산업 탄소배출 저감 구축에 기여하는 소셜벤처 기업이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com