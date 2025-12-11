그만큼 직주근접은 주택 결정 시 중요한 고려 요인 중 하나이다. 실제로 알투코리아부동산투자자문2025, 희림종합건축사사무소, 한국갤럽조사연구소가 올해 1월 발표한 ‘2025 부동산 트렌드’에 따르면, 향후 주택 선택 시 고려하는 입지 요인으로 ‘직주근접성’이 45%를 차지했다. △주거/자연환경 쾌적성(36%) △자녀 교육 여건 우수성(30%)보다도 높은 응답을 기록한 것으로, 내 집 마련 시 출퇴근 시간을 효율적으로 줄일 수 있는 직주근접을 더 중요시했다는 의미다.
12일(금) 견본주택을 오픈하며 본격적인 분양 일정에 돌입하는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’가 주목받는 이유도 바로 이러한 우수한 직주근접성에 기인한다.
이 단지는 SK하이닉스와 OB맥주, 사조씨피케이, 하이트진로 등 대기업 생산시설이 인근에 있고 삼성전자가 투자하는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), SK하이닉스가 투자하는 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 반도체 산업 거점과의 연계성도 높다. 게다가 이천시청, 이천경찰서, 이천보건소, 이천아트홀, 이천세무서 등이 밀집한 행정타운과 인접해 있기도 하며 업무용지(계획), 공공청사용지(계획)도 단지 가까이에 있어 다양한 근로자들의 눈높이에도 맞춘 직주근접 아파트로 평가받는다.
단지에서 약 1km 거리에 경강선 이천역이 있어 판교역과 강남역으로의 이동이 쉽다. 향후 이천역에는 GTX-D(예정)와 반도체선(계획)까지 확충될 예정이다. 여기에 강남(3401번), 잠실(G2100번) 등이 정차하는 광역버스 정류장도 도보 거리에 있다.
‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 직주근접을 누릴 수 있다는 이점 외에도 빠른 내 집 마련이 가능하다는 점이 돋보인다. 실제 내년 11월 입주가 예정된 선시공 후분양 단지이며, 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가로 내 집 마련이 가능한 점도 눈에 띈다.
특히 단지 앞에는 중리초(26년 3월 개교 예정)와 병설유치원이 들어선다. 인근에는 이천중 및 이천제일고가 있고, 반도체 특화 교육 중심의 이천과학고(예정)가 자리할 예정이므로 우수한 교육환경을 가까이서 누릴 수 있다. 지역 내 학원가 이용도 쉽다.
단지 인근으로 근린공원 조성이 예정돼 있고, 설봉산과 복하천 수변공원이 가까워 사계절 내내 여유로운 자연환경을 누릴 수 있다. 롯데마트, 관고전통시장, CGV, 경기도의료원 이천병원 등 쇼핑, 여가, 의료 등 일상생활 대부분의 인프라 이용도 수월하다.
이러한 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡ 총 1,009가구 규모의 대단지인 만큼 지역 내에서도 차별화된 상품성을 갖춘 아파트로 지어진다.
우선 단지는 사생활 보호와 개방감 극대화를 위해 넓은 동 간 거리를 유지했다. 지상에 차가 없는 공원형 아파트로 설계해 입주민의 안정과 쾌적성을 높이는 데 주력했다. 전 가구는 남향 위주로 배치되며 판상형 구조를 도입해 채광과 통풍을 극대화했다. 타입에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 실용적인 수납공간과 주방 동선의 편리함도 더했다. 단지 내에는 다양한 취미, 여가생활 등을 위한 대규모 커뮤니티 시설까지 함께 들어서는 만큼 직주근접에 따른 워라밸 실현과 주거 만족도는 특히 더 높을 것으로 예상된다.
‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 12일(금) 견본주택 오픈에 이어 22일(월) 특별공급, 23일(화) 1순위, 24일(수) 2순위 청약을 실시한다.
자세한 분양정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있으며 견본주택은 이마트 이천점 옆에 있다. 견본주택 오픈 3일간은 방문 고객을 대상으로 추첨을 통해 LG 스탠바이미2, 다이슨 에어랩 등 다양한 경품을 증정한다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지