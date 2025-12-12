테라웨이브, 현대백화점 비클린 입점 기념 'THE SKIN SIGNAL' 캠페인 실시

테라웨이브는 배우 한예슬이 모델로 활동하는 초음파 뷰티 솔루션이다.
이번 캠페인의 핵심은 피부과 전문 장비 기반 기술인 물방울 초음파 방식의 PLDM™ 특허 기술이 탑재된 정밀 설계 초음파 솔루션을 소비자에게 직접 경험하게 하는 것으로, 매장 내에는 테라웨이브의 대표 제품인 G라인 디바이스를 체험할 수 있는 전용 테스트존이 마련되며, 소비자는 오토 모드를 통한 AI 센서 기반 피부 진단 기능과 맞춤 케어를 직접 확인할 수 있다.
실제 임상 결과에서도 단 1회 사용으로 모공 면적 및 깊이 감소, 24시간 수분 유지, 붉은 기 완화, 피부 광채 개선 등 피부 개선 효과가 확인됐다.
테라웨이브는 현대백화점 비클린 입점 기념으로 ▲G라인 체험 시 증정품 혜택 ▲제품 구매 고객 대상 선물 증정 ▲카카오톡 채널 추가 및 인스타그램 팔로우 시 BNV MPF™ 마스크 증정 등 다양한 현장 이벤트를 진행한다.
테라웨이브 문성광 대표는 "소비자의 피부 고민 신호에 반응하는 정밀 설계 기반 디바이스를 직접 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며, "G라인을 비롯한 코스메틱 라인업도 함께 선보이며 앞으로 오프라인 접점을 확대하고 소비자와의 소통도 강화해 나갈 예정"이라고 전했다.
현재 테라웨이브는 국내 공식 홈페이지 외에도 CJ온스타일, 롯데백화점, 현대백화점 등 다양한 유통 채널에서 만나볼 수 있으며, 신라인터넷면세점 등 해외 소비자 접점도 지속 확대하고 있다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자moneynews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지