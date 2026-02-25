JS리무진, '2026 대한민국 빛낼 혁신브랜드 대상' 수상…

(주)오토글로벌(대표 정명훈)의 하이루프 특허 브랜드 JS리무진이 지난 6일 개최된 '2026 대한민국을 빛낼 혁신인물(기업/기관)·브랜드 대상'에서 3년 연속 '고객만족 브랜드' 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.관계자는 "이번 수상은 단순한 상징성을 넘어, 특장카니발 하이리무진 분야에서 JS리무진이 구축해온 기술력·안전성·프리미엄 경험이 실제 소비자 만족도로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.JS리무진은 모든 카니발하이리무진 제작 공정을 수작업 기반으로 진행하며, 시트 설계·전기 설비·방음·무드 조명·가죽 마감까지 차량 전체를 하나의 공간으로 통합하는 방식을 유지하고 있다. 또한, 지난해 공개한 JS리무진 컬러 라인업을 통해 고객 경험 확장에 집중했다.오토글로벌 관계자는 "JS리무진은 '색이 공간의 감성을 결정한다'는 디자인 철학을 기반으로 에르메스·티파니·버건디·옐로우·베이지 등 새로운 감성 컬러를 도입했다"고 설명하며 "이는 단순 외형이 아닌 실내 분위기와 사용 경험을 변화시키는 요소로, 젊은층 고객부터 VIP 수요까지 다양한 층에서 호응을 얻고 있다"고 덧붙였다.더불어 함께 선보인 '프리미엄 3.0 시트'는 소비자 만족도 향상에 직접적으로 기여한 요소 중 하나다. 기존 하이리무진과 풀옵션 차량 사이에서 선택지를 찾던 고객 수요에 대응한 모델로, 원터치 회전 기능, 열선·통풍 시트, 직관적인 조작 패널 등 프리미엄 요소를 합리적인 가격에서 구현한 것이 특징이다.오토글로벌 정명훈 대표는 "카니발 하이리무진은 더이상 이동수단이 아니라 생활공간이 되고 있다"며 "감성적 요소를 강화한 컬러 전략 또한 고객 취향을 존중하는 방향"이라고 밝혔다.이어 정 대표는 "앞으로도 조달청 등록 브랜드로서의 품질 기준을 유지하며, 고객 라이프스타일을 반영한 다양한 프리미엄 이동문화를 선보일 계획"이라며 "JS리무진의 행보가 브랜드 경쟁력을 넘어, 국내 이동문화의 방향성을 보여주는 사례로 자리매김할 수 있게끔 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com