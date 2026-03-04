옴니씨앤에스, VR 기반 우울장애 디지털 치료기기 'OMNIFIT DTx MDD' 식약처 품목허가 신청

- 주요 대학병원 5곳서 진행한 확증 임상시험 성공적 완료

멘탈테크전문기업 ㈜옴니씨앤에스(대표이사 김용훈)가 식품의약품안전처(이하 식약처)에 자체 개발한 우울장애(MDD) 개선 디지털 치료기기(DTx) 'OMNIFIT DTx MDD'의 품목허가를 신청했다고 밝혔다.-확증 임상시험 통해 유효성 및 안전성 입증이번 품목허가 신청은 가톨릭대학교 여의도성모병원, 서울성모병원, 성빈센트병원, 인제대학교 일산백병원, 제주대학교병원 등 총 5개 기관에서 진행된 확증 임상시험 결과를 바탕으로 이루어졌다.옴니씨앤에스는 임상시험을 통해 'OMNIFIT DTx MDD'를 사용한 환자군에서 대조군 대비 우울 증상 척도(PHQ-9, MADRS 등)의 통계적으로 유의미한 개선 효과를 확인했다. 특히 VR 기술 접목을 통해 환자가 스스로 몰입할 수 있는 치료 환경을 구현했으며, 다기관 임상을 거쳐 효과성과 안전성을 동시에 확보했다.-VR 기반의 차별화된 치료 기전'OMNIFIT DTx MDD'는 가상현실(VR) 환경을 활용하여 기존 모바일 앱 형태의 치료제와 차별화된 경험을 제공하는 것이 특징이다. 가상현실 기술을 통해 구현된 몰입형 콘텐츠는 환자의 치료 집중도를 극대화하며, 개별 상태에 최적화된 단계별 인지행동치료 솔루션을 제공한다.-디지털 헬스케어 시장의 새로운 이정표옴니씨앤에스 김용훈 대표는 "확증 임상을 통해 VR 기반 디지털 치료기기의 임상적 유효성을 성공적으로 입증했다"며, "이번 품목허가 신청을 기점으로 우울장애뿐만 아니라 이명, ADHD, 치매 등 다양한 정신건강 질환으로 적응증을 확대해 나가며 국내외 디지털 멘탈케어 시장을 선도할 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com