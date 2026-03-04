[사진: '뉴브 클라우드힐스' 전경]

서울 마곡지구가 인천공항과 여의도, 강남을 연결하는 이른바 '골든 비즈니스 라인'의 요충지로 떠오르고 있다. 지난 1월 '청라하늘대교(제3연륙교)'가 정식 개통됨에 따라, 인천공항에서 마곡을 거쳐 강남으로 이어지는 서부권 교통 및 물류 인프라가 획기적으로 개선되었기 때문이다.이러한 교통 호재의 최대 수혜지로 마곡 내 '뉴브 클라우드힐스'가 기업들의 눈길을 사로잡고 있다. 공항 접근성 향상으로 해외 출장이 잦은 R&D 기업과 글로벌 비즈니스 수요가 마곡으로 집중되는 가운데 최적의 업무 환경을 제공할 것으로 기대된다.특히, 최근 공사비 상승과 분양 시장의 불확실성 속에서, '준공 완료 및 즉시 입주가 가능하다'는 점은 '뉴브 클라우드힐스'의 경쟁력이다. 입주 지연 리스크 없이 계약 후 즉시 사옥을 마련할 수 있어, 실입주를 희망하는 기업들에게 확실하고 안정적인 대안이 될 것으로 평가받고 있다.'뉴브 클라우드힐스'는 지하 4층~지상 11층 규모로 조성되었으며, 9호선 양천향교역 초역세권입지를 자랑한다. 강남과 여의도 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 매우 편리할 뿐만 아니라, 북측으로 궁산과 서울식물원이 인접해 있어 도심 속 쾌적한 '숲세권' 업무 환경을 제공한다.내부 시설 역시 최첨단 R&D 환경에 최적화되어 있는데, 무엇보다 단지 내부의 우수한 제품력이 돋보인다. 세미나실, 공유 라운지, 옥상 정원 등 입주 기업 간 네트워킹을 촉진하는 하이엔드 커뮤니티 시설을 갖춰 입주사의 자부심과 업무 효율성을 동시에 높였다. 또한, 서울식물원과 습지생태공원이 인접해 있어 도심 속에서도 쾌적한 휴식과 리프레시가 가능한 업무 환경을 제공한다.입주 기업을 고려한 유연한 운영 방식도 돋보인다. 분양과 임대를 병행하는 시스템을 도입해, 기업 규모와 자금 상황에 맞춘 입주가 가능하다.분양 관계자는 "청라하늘대교 개통은 마곡이 서울의 4대 업무지구로서의 위상을 굳히는 결정적 계기가 될 것"이라며, "불확실한 시장 환경 속에서 즉시 입주와 미래 가치를 모두 잡을 수 있는 뉴브 클라우드힐스에 대한 기업들의 문의가 이어지고 있다"고 전했다.한편 '뉴브 클라우드힐스'의 홍보관은 현장 1층에 마련되어 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com