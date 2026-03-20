인천 복합도시 '시티오씨엘 8단지' 공급

인천광역시 미추홀구 학익동 일원 민간 도시개발사업인 시티오씨엘이 대표 사례로 거론된다. 시티오씨엘은 총 대지면적 154만6,747㎡ 부지에 약 1만3,000여 세대 규모로 들어서는 복합도시다. 주거·상업·업무·문화 기능이 결합된 압축도시(콤팩트시티) 형태로 조성되는 것이 특징이다.시티오씨엘은 주거시설과 학교, 공원, 업무, 상업, 문화시설 등 생활 기반 시설이 유기적으로 배치된다. 도시 기능 전반을 계획적으로 구성한 복합 자족도시 형태로 개발되어 입주 후 주거 환경의 편의성이 확보될 것이라는 분석이다.상업·문화·업무 기능이 집약되는 스타오씨엘에는 쇼핑시설과 인천 뮤지엄파크(예정), 영화관 등 생활 편의시설이 들어설 예정이다. 도시개발사업 완료 시점에는 단지 인근에서 여가 활동이 가능한 환경이 조성되어 지역 내 중심 상권 역할을 할 것으로 전망된다.또한 그랜드파크는 약 37만㎡ 규모의 녹지 공간으로 조성될 예정이며, 이는 송도 센트럴파크(37만㎡)와 유사한 규모다. 도심 내 대규모 공원이 인접해 쾌적한 주거 여건을 갖출 것으로 보이며, 주거지와 녹지 공간이 연결되는 구조를 통해 단지 내 산책과 휴식이 가능한 환경이 구현된다.이러한 요소들이 반영되며 분양 성적에도 지표가 나타났다. 시티오씨엘 1단지는 무순위 청약에서 2가구 모집에 2,667명이 몰려 평균 1,333.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 시티오씨엘 6단지 역시 1가구 무순위 모집에 157건이 접수됐으며, 시티오씨엘 3단지는 불법행위 재공급(다자녀가구 특별공급) 1가구 모집에 21건이 접수되며 두 자릿수 경쟁률을 보였다.무순위 청약은 일반분양 이후 부적격 당첨 등으로 발생한 잔여 세대에 대해 다시 청약을 받는 제도로, 청약통장 유무 등 조건이 완화되어 진입 장벽이 상대적으로 낮다. 단지의 입지와 상품성이 반영되는 지표로 풀이된다.여기에 최근 시티오씨엘 내 개발 사업이 본격화되고 있다. 우선 약 1만1,760여평 규모의 인천 뮤지엄파크가 올해 3월 16일 착공했다. 인천 뮤지엄파크는 박물관, 미술관, 예술공원이 결합된 시립 복합 문화예술 공간으로 2028년 개관을 목표로 한다.수인분당선 학익역(예정) 착공 소식도 구체화됐다. 시티오씨엘은 수인분당선 학익역(예정) 역세권 입지로, 철도망 확충에 따른 주거 편의성 향상이 기대된다. 아울러 인근 GTX-B 노선 청학역(예정) 개발에 따른 광역교통망 개선 가능성도 제기된다.현재 시티오씨엘 8단지는 공급이 진행 중이다. HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코이앤씨가 공동으로 공급하는 이 단지는 지하 3층~지상 46층, 7개 동, 전용면적 59~136㎡ 총 1,349세대 규모로 조성된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com