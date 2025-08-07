홈 한경BUSINESS [속보]특검, 김건희 구속영장 청구 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508077148b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.07 13:31 수정2025.08.07 13:31 정유진 기자 김건희, 특검 출석 사진=연합뉴스[속보]특검, 김건희 구속영장 청구 정유진 기자 jinjin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 제주 더 시에나 프리모, 오픈 특전 객실 1+1 “너네는 예외” TSMC, 트럼프 관세 폭탄서 빠져나간 이유는 해운대부터 북항까지…부산 ‘리치라인’은 확장 중 한물간 줄 알았던 ‘치킨집’의 부활...제 2의 전성기 "李대통령 일 잘한다" 65%…국힘 16%로 최저치