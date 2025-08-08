보험업계 과열 경쟁 우려한 신창재 "고객 중심으로 변하자"

창립 67주년 기념사에서 강조

보험업계의 신계약 확보 경쟁이 과열되며 시장 혼탁과 소비자 피해로 이어지고 있다는 지적이 나왔다.신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장은 고객 중심 회사로 변화해야 한다고 임직원에게 주문했다.신 의장은 7일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 창립 67주년 기념식에서 “보험업계가 계약서비스마진(CSM) 확보를 위해 과열 경쟁을 벌이는 가운데 시장은 더욱 혼탁해지고 있다”며 “과열 경쟁으로 발생한 피해는 선량한 고객의 몫이 되고 있어 안타깝다”고 말했다.그는 “보험시장이 혼탁해도 교보생명만은 고객 역경에 대한 보장이라는 생명보험의 숭고한 정신을 고객과 시장에 바르게 알리자”면서 “시장에서 고객 선택을 받지 못한 기업은 결코 생존할 수 없다”고 강조했다.이어 “시장에서 생존하고 지속 성장하기 위해서는 더욱 더 고객 중심의 회사로 변해야 한다”고 했다.신 의장은 “보험산업은 저성장, 저출생, 고령화라는 구조적 문제에 경기 침체, 금리 인하 추세, 재무 건전성 규제 강화 등이 겹치며 성장성, 수익성, 건전성이 더욱 악화하고 있다”고 짚으면서 임직원에 인공지능(AI) 문해력 강화도 주문했다.그는 “AI 활용 역량은 보험산업의 핵심 경쟁력”이라며 “비즈니스 전 프로세스에 AI 기술을 접목해 고객에게 차별화된 경험과 가치를 제공하는 디지털 전환(AI-DX) 선도 회사를 만들자”고 했다.김태림 기자 tae@hankyung.com