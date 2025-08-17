' 민생회복 소비쿠폰' 사용이 시작된 27일 서울 종로구 광장시장에 사용처 안내문이 붙어있다. 사진=한경 강은구 기자 2025.7.27

정부가 준비 중인 2차 ‘민생회복 소비쿠폰’(이하 소비쿠폰) 지급에 관심이 쏠리고 있다.이번에는 소득 상위 10%를 지급 대상에서 제외한다는 방침이어서 기준 마련에 대한 논란이 예상된다.2차 소비쿠폰은 소득 하위 90% 국민에게 1인당 10만 원씩 지급될 예정이며 신청 기간은 오는 9월 22일부터 10월 31일까지다.문제는 지급 대상 선별 기준의 형평성이다. 현재 정부는 국민건강보험료를 소득 판단의 기준으로 삼을 계획이다.그러나 직장가입자의 경우 건강보험료가 소득만을 기준으로 산정되기 때문에 고가 아파트를 여러 채 소유한 자산가도 지급 대상에 포함될 수 있는 허점이 있다.반면 지역가입자는 소득과 재산을 함께 고려해 건강보험료가 산정되므로 형평성 문제와 불만이 제기될 가능성이 높다.또한 정부는 1인 가구와 맞벌이 가구에 대한 특례 적용도 검토하고 있다. 1인 가구는 다인가구보다 건강보험료가 높게 책정되면서도 생활비 부담은 상대적으로 큰 구조이며 맞벌이 가구는 부부 각각 직장가입자로 등록되기 때문에 건강보험료 총액이 외벌이보다 높아지는 역차별이 발생할 수 있다.정부는 지난 2021년 상생 국민지원금 사례를 참고해 세부 기준을 설계 중이다. 당시에도 기본 지급 대상은 소득 하위 80%였지만 1인 가구와 맞벌이 가구에 특례를 적용해 최종 지급 대상은 전체 가구의 약 88%에 달했다.1인 가구는 건강보험료가 17만 원 이하일 경우 지급 대상이었으며 맞벌이 가구는 가구원 수에 +1을 적용해 건강보험료 기준을 완화했다.또한 재산세 과세표준 9억 원 초과 또는 금융소득 2000만 원 초과인 고액 자산가는 지급 대상에서 제외됐다.그러나 당시에도 비판은 있었다. 특히 2021년 6월 한 달간 건강보험료 기준만 적용하면서 일용직·기간제 근로자 등 소득이 불안정한 노동자들이 지급 대상에서 빠지는 문제가 발생했다.정부는 이번에도 같은 문제가 반복되지 않도록 고액 자산가 선별 기준 및 특례 적용 방안을 보건복지부, 행정안전부, 국민건강보험공단과 함께 조율하고 있으며 오는 9월 10일까지 최종 지급 기준을 확정할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com