코웨이, 혁신 제품 기반 프로모션으로 ‘시장 리더십’ 강화

제습기 렌털료 반값 프로모션 등 여름철 필수 가전 프로모션 연이어 진행

아이콘 얼음정수기 미니, 인버터 제습기 23L 등 혁신 제품으로 선택 폭 넓혀

베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이가 여름철 필수 가전 전반에 걸친 대규모 프로모션으로 여름 가전 시장 공략에 나선다. 고온다습한 날씨에 대비한 ‘제습기 렌탈료 반값 프로모션’과 얼음정수기 풀 라인업 구축을 기념하는 ‘아이스 빅 페스타’를 연이어 진행하며 압도적인 혜택을 바탕으로 환경 가전 시장 리더십을 강화한다는 전략이다.먼저 코웨이는 9월 말까지 진행되는 아이스 빅 페스타를 통해 얼음정수기 구매 고객에게 파격적인 혜택을 제공한다. 해당 프로모션은 △아이콘 얼음정수기 시리즈(미니·스탠다드·오리지널) △얼음정수기 RO △AIS 3.0 △AIS 3.0 스파클링 등 가정용 얼음정수기 전체를 대상으로 한다. 해당 제품 신규 렌탈 시 약정 기간에 따라 최대 18개월 동안 렌탈료를 반값에 이용 가능하다. 재렌탈 고객의 경우 재렌탈 가격에 1년간 최대 35% 추가 할인 혜택을 제공한다.행사 기간 동안 얼음정수기를 구매하면 추첨을 통해 △제네시스 GV70(1명) △골드바 10돈(5명) △삼성 갤럭시Z 플립7(10명) △여기어때 국내 여행 상품권(15명) △36개월간 렌탈료 1만원 이용권(30명) △스타벅스 커피 모바일 쿠폰(400명) 등 다양한 경품을 증정한다.이와 함께 여름철 불쾌지수를 낮춰줄 제습기 반값 프로모션은 8월 말까지 진행한다. 대상 제품은 △인버터 제습기 23L △노블 제습기 △노블 제습공기청정기 △듀얼클린 제습공기청정기 등 4개 모델이다. 해당 제품 신규 렌탈 시 약정 기간에 따라 최대 12개월 동안 렌탈료 50% 할인 혜택을 제공한다.제습기 반값 프로모션은 제품을 여러 개 구매할 때 제공되는 동시구매 패키지 할인과 중복 적용된다. 한 번에 2개 제품 이상 렌탈 신청 시 신규 고객은 10%, 재렌탈 고객에게는 6% 렌탈료 추가 할인 혜택이 주어진다.시장을 선도하는 코웨이의 제품 경쟁력이 이번 대규모 프로모션을 가능케 한 원동력으로 꼽힌다. 코웨이는 국내 최소 사이즈 ‘아이콘 얼음정수기 미니’와 넉넉한 제습량의 ‘인버터 제습기 23L’ 등 혁신 제품을 지속 선보이며 고객 선택의 폭을 넓혀왔다.코웨이 관계자는 “무더위 속에서 고객들이 더 쾌적하고 건강하게 일상을 보낼 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 프로모션과 혁신 제품을 통해 고객 만족도를 높이고 시장 리더십을 더욱 공고히 해나가겠다”고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com