얀 리프하르트 오픈마인드 최고경영자(CEO). 사진=오픈마인드

미국 샌프란시스코 오픈마인드 본사에서 임직원들과 로봇 전용 운영체제(OS)가 탑재된 휴머노이드 로봇들. 사진=오픈마인드

사람처럼 움직이고 생각하는 ‘휴머노이드 로봇’ 경쟁이 뜨거워지는 가운데 미국 실리콘밸리에서 로봇 운영체제(OS)를 개발하는 스타트업 ‘오픈마인드(OpenMind)’가 주목받고 있다. 인공지능(AI)과 생물학, 분산시스템 분야의 전문가로 스탠퍼드대 교수인 얀 리프하르트가 2024년 설립한 회사다.오픈마인드가 최근 글로벌 벤처캐피털 판테라캐피털 주도로 2000만 달러(약 270억원) 규모의 시드·시리즈A 투자를 유치하며 본격적인 시장 공략에 나섰다. 눈길을 끄는 건 투자자 명단이다.오픈AI 창립 멤버와 메타AI 공동창업자가 만든 벤처펀드 ‘페블베드’, 패러다임 출신 투자자가 독립해 설립한 ‘토폴로지’ 등 실리콘밸리의 핵심 인맥들이 일제히 이 스타트업에 ‘베팅’했다.오픈마인드는 ‘AI와 연결된 모든 로봇이 하나의 언어, 하나의 플랫폼에서 움직이게 하겠다’는 비전 아래 범용 로봇 운영체제 ‘OM1’과 탈중앙 협업 프로토콜 ‘FABRIC’ 개발에 속도를 내고 있다.지난 6월 나스닥 개장 벨을 울린 유니트리 ‘G1’ 휴머노이드 로봇에도 이들의 시스템이 탑재되며 주목을 받았다. 리프하르트 CEO는 9월 ‘코리아 블록체인 위크’와 ‘로봇학습 컨퍼런스(CoRL 2025)’ 행사 참석차 한국을 찾는다.한국 대기업 및 개발자 생태계와의 협업을 본격화하겠다는 계획이다. 리프하르트 CEO와의 서면 인터뷰를 통해 오픈마인드의 기술 청사진과 글로벌 전략을 미리 들어봤다.“오픈마인드의 투자자들은 글로벌 머신 이코노미를 구축하는 데 필수적인 전문성과 네트워크를 함께 제공한다. 판테라는 개방형 프로토콜 확장 경험을, 코인베이스는 신뢰할 수 있는 암호화폐 인프라를, 페블베드 창립자들(전 오픈AI 창립 멤버, 메타AI 공동창업자)은 인공지능 분야에서의 풍부한 경험을 제공한다. 또한 유니트리의 초기 투자자인 세쿼이아차이나는 오픈마인드를 선도적인 로봇 제조 분야와 연결해준다. 이들의 지원을 기반으로 OM1과 FABRIC은 새로운 시장에 빠르게 진입하고 대규모로 배포할 수 있는 신뢰성과 전략적 파트너십을 확보하게 됐다.”“상호운용성 확대, 인프라 확장, 글로벌 협력 강화 3가지에 집중 투자할 계획이다. OM1 플랫폼을 통해 다양한 제조 로봇 간 상호운용성이 확대되면 동일 네트워크 내에서 기술과 기능을 공유하며 통합 작동이 가능해진다. 또한 위치·신원 증명을 지원하는 FABRIC 인프라를 확장해 국경 없는 안전한 머신 협업 환경을 조성한다. 한국과 싱가포르 등 소프트웨어 인재와 제조 역량이 뛰어난 국가를 중심으로 글로벌 협력도 강화하며 글로벌 배포를 가속화할 계획이다.”“지금까지 로봇은 폐쇄적인 구조 속에서 고립된 채 운영돼왔다. 특정 공장이나 작업에 맞춰 제작된 로봇은 그 환경에만 묶여 있었다. 스탠퍼드대에서 개방형 표준이 인터넷과 현대 컴퓨팅의 힘을 어떻게 발전시켰는지 직접 보았고 지금 이 같은 패러다임 전환이 로봇 분야에서 일어나고 있다. 오픈마인드는 특정 제조사와 용도에 묶인 폐쇄적 로봇 구조를 깨고 OM1을 통해 로봇 간 공용 언어를 제공한다. 여기에 FABRIC의 신뢰 계층을 더해 제조사 간 안전한 협업을 가능케 하며 고립된 로봇 시스템을 하나의 글로벌 네트워크로 통합하려 한다.”“OM1과 FABRIC이 결합하면 로봇은 인지·추론 능력을 넘어 신뢰 기반 협업과 자동 거래까지 수행할 수 있다. 이를 통해 인간의 개입이나 관리 없이 기술을 공유하고 공동 작업하는 글로벌 무허가형 로봇 노동 네트워크가 형성된다.”“OM1은 제조사와 관계없이 모든 로봇이 동일한 언어와 애플리케이션을 공유할 수 있는 개방형 표준이다. 이는 안드로이드가 스마트폰 시장을 통합한 사례와 유사하며 적용 시 전 세계 어디서든 로봇 혁신을 즉각 활용할 수 있다는 장점이 있다. 현재 유니트리, 딥로보틱스, 유비테크, 엔진AI, K스케일 등 글로벌 기업과 협력하고 있으며 한국에서는 하드웨어 파트너를 적극 찾고 있다.”“FABRIC은 서로 다른 제조사의 로봇 간에도 신원과 위치를 검증해 신뢰 기반의 상호작용을 가능하게 한다. 예컨대 자율주행차가 배달 로봇에 음식을 전달하면 차량은 권한과 위치를 증명하고 배달 로봇은 수령 사실을 입증해 정산까지 자동으로 이뤄진다. 사람의 개입 없이 기계 간 거래가 원활히 이뤄지는 구조다.”“한국은 세계적인 제조 역량과 강력한 개발자 커뮤니티를 갖춘 로봇 선도 시장이다. 한국을 OM1과 FABRIC의 핵심 허브로 보고 있다. 오픈마인드의 하드웨어와 소프트웨어 파트너를 찾고 있다. 조만간 서울에서 AI 연구&스타트업 그룹 어텐션X와 협력해 OM1 중심의 밋업, 해크나잇을 진행할 예정이다. 9월 말에는 처음으로 ‘오픈마인드 로보틱스 서밋’도 개최할 예정이다. 한국의 로봇 스타트업 리얼월드(RLWRLD)와 같은 유망 한국 기업들과 협력도 논의 중이다.”“우선 로봇 분야에 깊은 전문성을 가진 하드웨어 기업과의 협력을 기대한다. OM1을 적용하면 로봇이 공용 언어를 갖게 되어 전 세계 네트워크와 즉시 호환이 가능해진다. 또한 헬스케어, 가정, 산업 현장 등에서 자율 로봇을 실제로 활용 중인 조직과도 협력하고자 한다. 오픈마인드 기술을 통해 업무 자동화는 물론 신원과 위치 기반의 안전한 협업, 산업 내 새로운 가치 창출이 가능하기 때문이다.그 밖에 글로벌 공동 연구를 함께할 연구기관, OM1 커리큘럼을 학교에서 배울 수 있도록 교육기관과도 협업하고 싶다. OM1과 FABRIC 위에서 함께 개발하고 생태계를 만들어갈 개발자 및 기술 커뮤니티와의 협업도 원하고 있다. 이들의 기여는 개방형 로봇 노동력이라는 새로운 패러다임을 현실로 만드는 데 큰 역할을 할 것이다.”“로봇이 이미 운영되고 있지만 제조사 간 시스템이 서로 호환되지 않는 산업에서 도입이 가장 빠를 것으로 예상한다. 대표적으로 물류·배송, 보안·점검, 교육·훈련 분야가 해당된다. OM1은 서로 다른 제조사의 로봇을 바로 연결 가능하게 만들고 FABRIC은 신뢰할 수 있는 협업을 안전하게 지원한다. 이를 통해 특정 업체나 플랫폼에 종속되지 않고도 보다 유연하게 시스템을 확장할 수 있다.”“오픈마인드는 로봇을 직접 제작하는 회사가 아니라 지능적이고 협력 가능한 연결형 로봇을 위한 기반 소프트웨어를 개발하는 회사다. 우리는 로봇 그 자체보다 로봇들을 구동하는 ‘집단 지성’에 집중한다. 핵심은 개별 로봇이 아닌, 로봇들을 하나로 연결해 집단 지성으로 작동하게 하는 ‘퍼미션리스(무허가형) 로봇 노동력’ 구축에 있다. 전 세계 어디서든 기계들이 서로 능력을 공유하고 매끄럽게 협업할 수 있는 시스템을 목표로 한다. 이를 통해 고립된 로봇이 아닌, 하나의 유기적인 네트워크로 전환된 로봇 생태계를 지향한다.”안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com