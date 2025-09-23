삼성증권, 총 개인형 연금잔고 22조원 돌파

2024년 말 대비 퇴직연금(DB+DC+IRP) 잔고 증가율 19.6% 증가

삼성증권이 연금저축과 DC·IRP를 합한 총 개인형 연금잔고(평가금 기준)가 22.2조원을 돌파하며 가파른 성장세를 보이고 있다.삼성증권에 따르면 삼성증권의 총 개인형 연금잔고는 2024년 말 17조1000억원대에서 2025년 9월 11일 기준 22조2000억원을 넘어서며 30% 폭발적으로 성장했다. 같은 기간 총 연금잔고도 21조2000억원에서 26조3000억원으로 23.8% 증가했다.개인형 연금 중 연금저축, 확정기여형(DC형), 개인형 퇴직연금(IRP)의 잔고는 같은 기준으로 각각 34.6%, 27.4%, 26.9% 증가하여 IRP 잔고는 8조원을 돌파했다.또한 ETF(상장지수펀드)가 중장년층 사이에서 인기를 끌며 상품별 잔고 증가율 중 가장 높은 수치를 기록했다. ETF 잔고는 같은 기간 54% 증가해 6조7000억원대에서 10조원 규모로 성장했다(2025년 9월 11일 기준, 삼성증권).퇴직연금 전체(DB+DC+IRP)의 잔고 기준으로는 동 기간 19.6% 증가했다.이러한 삼성증권 연금잔고의 고속 성장 배경으로는 가입자 중심의 연금 서비스들이 있다. 먼저 퇴직연금 최초로 지난 2021년 운용관리·자산관리 수수료가 무료(단, 펀드 보수 등 별도 발생)인 ‘다이렉트IRP’로 퇴직연금 수수료 체계의 판도를 바꿨고, 가입자의 편의를 대폭 높여 가입 서류 작성과 발송이 필요없는 ‘3분 연금’ 서비스(개인정보 제공 및 약관 등 확인시간 제외)를 선보이기도 했다.삼성증권 공식 MTS인 엠팝(mPOP)을 통해 빠르고 편안하게 연금을 관리할 수 있는 ‘연금 S톡’, ‘로보 일임’, ‘ETF 모으기’ 서비스도 제공 중이다또한 삼성증권은 업계 최초로 별도의 연금센터를 신설, 서울과 수원, 대구에서 3곳의 센터를 운영 중에 있으며 해당 연금센터에서는 PB 경력 10년 이상의 숙련된 인력이 전문화된 연금 상담 서비스를 제공하고 있다.삼성증권 연금센터는 연금 가입자 대상의 상담뿐 아니라 퇴직연금 도입 법인에 대한 설명회 등을 지원하고 있으며 지난 한 해에만 200여 건의 세미나를 진행했다.삼성증권 연금본부장 이성주 상무는 “퇴직연금은 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “삼성증권은 최적의 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로서 최선을 다할 것”이라고 말했다.한편 삼성증권은 연금저축에 대한 관심을 높이고 연금 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고자 ‘연금저축 순입금 이벤트’를 9월 30일(화)까지 진행한다.이벤트는 총 두 가지로 구성되며 순입금액에 따라 다양한 혜택이 제공된다. 순입금액은 기간 내 연금저축 계좌에 ▲신규 입금 ▲타사 연금 가져오기 ▲만기된 ISA 연금으로 전환하는 경우를 모두 합산하여 산정된다.먼저 ‘연금저축과 함께 이벤트’는 최소 1000만원 이상 순입금 시 구간에 따라 상품권을 지급하는 이벤트로 최대 5억원 이상 순입금 시 모바일상품권 100만원권을 지급한다. 특히 보험사에서 연금을 이전하는 경우 순입금액 산정 시 지급조건 금액을 2배로 인정한다.다음으로 ‘Boom-up 이벤트’는 신규 고객 또는 총 잔고 100만원 미만 고객을 대상으로 진행된다. 기간 내 연금저축계좌에 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 모바일상품권 5000원권을 지급한다.단, 해당 이벤트 순입금액 산정 시 퇴직금(법정 퇴직금과 명예퇴직금, 퇴직위로금, 특별희망퇴직금 등과 같은 법정외 퇴직금 등)은 입금액 산정에서 제외되므로 유의해야 한다.정채희 기자 poof34@hankyung.com