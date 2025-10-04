김진 전 중앙일보 논설위원 “정권 폭주 고발하는 대표 스피커 될 것”

국가공무원법 및 공직선거법 위반 등의 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 2일 서울 영등포경찰서로 압송되며 취재진에 발언하고 있다.(연합뉴스)

이진숙 전 방송통신위원장이 공직선거법·국가공무원법 위반 혐의로 경찰에 체포된 가운데, 보수진영에서 이 전 방통위원장을 국민의힘 지명직 최고위원에 지명해야 한다는 주장이 나왔다.보수논객인 김진 전 중앙일보 논설위원은 4일 “국민의힘 장동혁 대표는 이진숙 전 방통위원장을 지명직 최고위원 자리에 지명하는 것이 필요하다”고 주장했다.그는 자신의 유튜브 채널 ‘김진TV’에서 “이 전 위원장은 탄핵소추됐었고, 방통위폐지로 위원장직에서 쫓겨났으며 급기야는 수갑을 찬 채 체포되어 이재명 정권에게 탄압받는 상징적인 인물이 되어있다”며 “그가 최고위원이 되면 정권의 폭주를 고발하는 대표 스피커가 될 것”이라고 지적했다.그는 “특히 이 전 위원장은 공영방송과 방통위의 경력을 바탕으로 방송의 공정성을 감시하는 데에 전문성을 갖추고 있다”며 “이는 국힘과 우파세력이 국민에게 방송의 중립성 문제를 상기시키는 데에 효율적으로 기여할 것”이라고 말했다.김 전 위원은 “이 전 위원장이 최고위원이 되면 민주당의 대표적인 강성투사 추미애-전현희 커플에 맞서는 나경원-이진숙 조를 만들 수 있을 것”이라고 제안했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com