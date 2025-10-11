서학개미들 ‘충격’...JP모건 CEO의 섬뜩한 경고

“큰 폭의 하락 위험이 있다.”미국 최대 은행인 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 9일(현지시간) BBC와의 인터뷰에서 “미국 증시가 향후 6개월에서 2년 내 심각한 조정을 겪을 가능성이 있다”며 이같이 밝혔다.다이먼 CEO는 증시의 불확실성을 키우는 요인으로 ▲지정학적 불안정 ▲대규모 재정 지출 ▲세계 각국의 군비 강화 등을 제시했다.그는 "이 모든 요소가 우리가 쉽게 해답을 낼 수 없는 수많은 문제를 낳고 있다"며 "현재 불확실성 수준은 '정상적'이라고 부를 수 있는 범위를 넘어섰다"고 말했다.미국 증시 급등을 견인하고 있는 인공지능(AI) 투자 열풍에 대해서도 신중해야 한다고 조언했다.다이먼 CEO는 "AI는 실체가 있고 결국 큰 보상을 가져올 것이지만, 모든 투자자가 성공하진 않을 것"이라며 "AI에 투입되는 자금 중 일부는 결국 손실로 끝날 가능성이 있다"고 전망했다.이는 AI 버블론에 대한 금융계와 국제기구의 연이은 경고와도 맞물린다.앞서 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)은 AI 관련 기술주의 가치가 1990년대 닷컴버블 시기처럼 과도하게 부풀려졌다고 경고한 데 이어 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 역시 AI 버블론에 무게를 실었다.게오르기에바 총재는 지난 8일 밀컨연구소 연설에서 "AI의 생산성 제고 잠재력에 대한 시장의 낙관적 기대가 갑자기 꺾일 경우 세계 경제 전반에 상당한 충격을 줄 수 있다"고 지적했다.반면 젠슨 황 엔비디아 CEO는 최근 CNBC 인터뷰에서 "이번 AI 붐은 닷컴버블과 근본적으로 다르다"며 낙관론을 강조했다.과거 닷컴버블과 달리 이번 AI 투자의 상당 부분은 자체 자금으로 이루어지고 있으며 산업 전반을 변화시키고 성장 기반을 강화할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 그는 설명했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com