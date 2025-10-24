뉴스1

주택담보대출 규제 강화 등이 포함된 '10·15 부동산 대책'이 '적절하지 않다'는 여론이 더 높은 것으로 나타났다. 특히 결혼 적령기에 놓인 30대의 절반 이상이 같은 의견을 보였다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.한국갤럽이 지난 21∼23일 전국 성인 1000명을 대상으로 조사한 결과, 10·15 대책이 '적절하다'는 응답은 37%였고, '적절하지 않다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 19%였다.이념 성향별로는 진보층의 57%가 대책을 긍정 평가한 반면, 보수층의 67%는 부정적으로 응답했다. 중도층에서도 ‘부적절’ 의견이 42%로 ‘적절’(37%)을 상회했다.연령별로는 30대의 절반 이상인 57%가 '적절하지 않다'고 답해 전 연령 중 부정적인 답변이 가장 높게 나타났다. '적절하다'는 응답은 24%에 그쳤다. 반면 40대는 긍정(53%)이 부정(35%)보다 많았다.지역별로는 서울에서 긍정 36%, 부정 49%로 나타났고, 경기·인천은 39% 대 43%로 부정 응답이 우세했다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 43.9%, 응답률은 12.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com