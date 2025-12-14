홈 한경BUSINESS 국민의힘, 필리버스터 종료 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512142518b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.14 16:39 수정2025.12.14 18:18 김정우 기자 국회는 14일 오후 4시 38분 경찰관 직무직행법 일부개정법률안에 대한 필리버스터(무제한토론)를 종결동의의 건을 가 183표로 가결시켰다. 이에 지난 3박4일간 진행돼 온 필리버스터는 종료됐다.경찰관 직무직행법 일부개정법률안은 이후 진행된 표결에서 재석 174명 중 찬성 174명으로 본회의를 통과했다.앞서 국민의힘은 지난 11일부터 이날 오후 4시10분께까지 하급심 판결문 공개 확대를 골자로 한 형사소송법 개정안을 시작으로 은행법 개정안, 경찰관 직무법 개정안 등에 대한 필리버스터를 실시했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]김범석, 17일 쿠팡 청문회 불출석…“해외 비즈니스” 이재명 '질타' 반박한 이학재..."'책갈피달러', 온세상 알려져 걱정" "내년 집 사기 더 힘들어진다"...충격 전망 조국, 계엄 사과한 국힘 의원 25명..."탈당해야" 임은정 "이재명 대통령의 관세청 질타, 수사 결과와 무관치 않을 것"