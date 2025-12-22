참슬테크, 테슬라 FSD 호출 기술 특허 등록… 수도권 29만 가구 무상 서비스 제공

아파트 자율주행 융합 시스템 전문 기업 ㈜참슬테크(부회장 윤용상)는 '테슬라 FSD 서먼(Summon) 위치 기반 호출 서비스 제공 기술'에 대한 특허 등록을 완료했다고 22일 밝혔다.또한 참슬테크는 이번 특허 등록을 통해 기술적 안전성을 확보함에 따라, 자율주행 서비스의 대중화를 앞당기기 위해 자사 시스템이 기 도입된 수도권 283개 단지(약 29만 세대)에 본 서비스의 소프트웨어 플랫폼 연동을 무상으로 지원한다.이번에 등록된 특허는 미국형 지상 주차장에 최적화된 테슬라의 FSD(Full Self-Driving) 기능을 GPS 신호가 닿지 않는 한국의 아파트 지하 주차장에서도 완벽하게 제어할 수 있게 만드는 핵심 기술이다.그동안 기존 테슬라 GPS 신호에 의존하는 자율주행 호출 기능은 GPS 음영 지역인 국내 아파트 지하 주차장에서는 위치 인식 실패로 인해 사용이 어려웠다. 업계에서는 이를 스마트홈 자율주행이 실현되기 위해 넘어야 할 '마지막 퍼즐'로 여겨왔다.참슬테크는 이 난제를 아파트 인프라와 스마트폰, 차량을 하나로 묶는 '실시간 공간 동기화' 기술로 해결했다. 이 기술을 적용하면 차량이 지하 깊은 곳에서도 스마트폰의 위치를 실시간으로 추적하여, 입주민이 기다리는 동 현관 앞까지 스스로 주행해 온다. 주차 공간에서 현관까지 끊김 없이 연결되는 진정한 의미의 '파크 투 도어' 기술의 핵심 기반을 마련했다.참슬테크는 기술의 독창성을 보호하고 글로벌 시장을 선점하기 위해 강력한 특허 방어막을 구축했다. 이번에 등록된 2건(등록번호 제10- 2897057호, 제10- 2899006호)의 특허 외에도 관련 핵심 기술 5건을 추가 출원 중이며, 해외 PCT(특허협력조약) 출원(PCT/KR2025/019105)까지 진행하여 높은 기술적 진입 장벽을 구축하는 기반을 마련했다.참슬테크는 이렇게 확보된 기술력을 바탕으로, 자사 시스템이 구축된 단지를 대상으로 'K-아파트' 환경에 특화된 본 서비스의 소프트웨어 플랫폼 연동을 일정 기간 무상으로 지원한다.이미 참슬테크의 주차유도 및 스마트 원패스 시스템이 구축된 서울·경기 지역 283개 아파트 단지에 대해 고가의 장비 교체 없이 소프트웨어 연동으로 서비스를 제공한다.윤용상 참슬테크 부회장은 "지하 공간에서의 정밀 호출은 자율주행 차량이 스마트홈의 일부가 되기 위해 반드시 풀어야 했던 마지막 퍼즐이었다"며 "이번 특허 기술은 미국의 FSD 기술을 한국의 아파트 주거 문화에 맞게 재해석한 'K-스마트홈 모빌리티'의 대표 사례가 될 것"이라고 강조했다.서비스 대상 단지의 입주민 중 테슬라 FSD 옵션 보유 차량 소유주는 오늘(22일)부터 참슬테크 홈페이지를 통해 서비스를 신청할 수 있다. 참슬테크는 자세한 유의사항은 자사 홈페이지에서 확인할 수 있다고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com