홈 한경BUSINESS [인사] 종근당 및 계열사, 2026년도 임원 인사 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601063571b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.06 08:54 수정2026.01.06 08:54 민보름 기자 종근당은 2026년 그룹사별 임원인사를 단행했다고 6일 밝혔다.주요 인사내역은 아래와 같다.◇ 종근당◆ 전무 승진: 이규웅◆ 상무 승진: 이주원, 이창식◆ 이사 승진: 심영곤, 윤수미, 이진오, 송지수, 정병무◇ 종근당바이오◆ 이사 승진: 김진오◇ 경보제약◆ 사장 승진: 김태영◆ 전무 승진: 채현숙◆ 상무 승진: 김병옥민보름 기자 brmin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 이병만 코스맥스 부회장 “우리 힘으로 K-뷰티 고급화 선도해야”[신년사] HDC랩스, 이준형 대표이사 선임 카페24 프로, 자사몰-오픈마켓 상품 자동 연동 지원 아리바이오, 푸싱제약과 6300억원 규모 AR1001 ‘아세안 10개국’ 독점판매권 계약 체결 “월회비 2900원에 7% 적립” SSG닷컴, 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’ 출시