종근당은 2026년 그룹사별 임원인사를 단행했다고 6일 밝혔다.주요 인사내역은 아래와 같다.◇ 종근당◆ 전무 승진: 이규웅◆ 상무 승진: 이주원, 이창식◆ 이사 승진: 심영곤, 윤수미, 이진오, 송지수, 정병무◇ 종근당바이오◆ 이사 승진: 김진오◇ 경보제약◆ 사장 승진: 김태영◆ 전무 승진: 채현숙◆ 상무 승진: 김병옥민보름 기자 brmin@hankyung.com