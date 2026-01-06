종근당은 2026년 그룹사별 임원인사를 단행했다고 6일 밝혔다.

주요 인사내역은 아래와 같다.

◇ 종근당
◆ 전무 승진: 이규웅
◆ 상무 승진: 이주원, 이창식
◆ 이사 승진: 심영곤, 윤수미, 이진오, 송지수, 정병무

◇ 종근당바이오
◆ 이사 승진: 김진오

◇ 경보제약
◆ 사장 승진: 김태영
◆ 전무 승진: 채현숙
◆ 상무 승진: 김병옥


