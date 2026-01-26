사진=한국경제신문

국내 경제 전문가의 절반 이상이 올해까지 우리 경제가 1%의 저성장 기조를 유지할 것으로 내다봤다.한국경영자총협회(경총)은 여론조사기관 서던포스트에 의뢰해 지난 6~18일 전국 대학 경제학과 교수 100명을 대상으로 조사했다. 25일 경총은 응답자의 54%는 우리 경제가 최소 올해까지 1%대의 저성장 기조를 보일 것이라고 답했다고 밝혔다.응답자의 36%는 경제가 완만한 속도로 회복해 내년부터 평균 2%대 수준으로 성장할 것으로 내다봤다. 6%는 향후 1%대 성장률 달성도 어려울 것이라고 예측했다.전체 응답자들의 올해 경제성장률 전망치는 평균 1.8%대였다. 이달 정부에서는 올해 경제성장률 전망치를 2.0%로 예측했다. 국제통화기금(IMF)는 1.9%로 전망했다. 국내 경제 전문가의 경제 성장률 전망치는 두 전망치에 비해 낮다.올해 원·달러 환율 평균 전망은 연간 최저 1403원, 최고 1516원으로 나타났다. 고환율 기조 지속의 주된 원인으로는 한미 간 금리 격차(53%)가 가장 컸다. 기업, 개인 등 해외 투자 확대에 따른 외화 수요 증가(51%), 한국 경제의 경쟁력 약화(37%), 한국 경제에 대한 국내외의 우려(25%) 순으로 응답이 많았다.한미 관세 협상 결과로 대미 수출이 감소하고, 국내 투자가 위축될 수 있다. 부정적 영향에 대한 전망은 ‘높다’가 58%, ‘낮다’가 23%였다.다만 미국 시장 확대와 한미동맹 강화 등의 긍정적 영향 등이 높을 것이라는 의견은 ‘높을 것이다’는 의견이 35%, ‘낮을 것이다’는 의견이 38%로 비슷했다.87%의 경제학자들이 실효성 있는 입법 조치를 빠르게 도입해야 한다고 했다. 반도체 등 한국의 핵심기술 유출에 대해 처벌 수위를 대폭 강화하는 방식의 조치가 필요하다고 봤다. 입법 조치에 대해 시급성이 높다는 응답은 ‘매우 높음’이 72%, ‘약간 높음’이 15%였다.기술이 빠르게 발전하면서 업무 환경이 변했다. 이에 근로 시간의 유연화가 필요하다는 응답이 80%였다. ‘매우 높음’이 59%, ‘약간 높음’이 21%의 비율이다. 직무와 성과 중심의 임금체계 개편이 필요하다는 응답도 80%였다. ‘매우 높음’ 56%, ‘약간 높음’ 24%였다.인공지능(AI)의 확산이 우리 경제의 노동력 감소와 생산성 하락의 문제를 해결하는데 도움이 될 것이라 생각하는 응답자가 많았다. ‘매우 도움’ 33%, ‘일부 도움’ 59%로 92%가 도움이 될 것이라 응답했다. 반면 ‘거의 도움이 되지 않는다’는 응답은 6%뿐이다.하상우 경총 경제조사본부장은 “격화되는 첨단산업 글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 정책 지원이 확대돼야 한다”며 “특히 최근 증가하는 첨단 전략산업 해외 기술 유출을 차단할 수 있는 강력한 조치 마련도 시급하다”고 말했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com