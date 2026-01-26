서울의 한 대형마트 달걀코너에서 시민들이 달걀을 고르고 있다. 사진=뉴스1

농림축산식품부와 식품의약품안전처가 계란 가격 안정을 위해 수입한 미국산 신선란에 대해 합동 점검을 실시했다.정부는 수입계란의 유통 전 과정을 직접 확인하며 안전성 확보에 나섰다.26일 농식품부는 박정훈 농식품부 식량정책실장과 신영민 식약처 대전식약청장이 충남 천안에 위치한 농업회사법인 더불어웰 주식회사를 방문해 미국산 신선란의 선별·포장 시설과 검역·검사 점검을 했다고 밝혔다.이번 점검은 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 인한 계란 수급 불안에 대비해 추진된 조치다.앞서 농식품부는 미국산 신선란 224만 개를 수입하기로 결정했으며 이 중 112만 개가 지난 23일 국내에 도착했다. 나머지 물량은 이달 말까지 순차적으로 반입될 예정이다.미국산 신선란은 국내 검역과 수입 식품 검사를 거쳐 안전성에 문제가 없을 경우 오는 30일부터 시중에 공급될 전망이다.식약처는 신속 통관을 지원하는 동시에 동물용의약품 잔류 여부와 살모넬라균 등에 대한 정밀 검사를 실시해 안전성을 확보한다는 방침이다.농림축산식품검역본부는 해외 가축전염병 병원체의 국내 유입을 차단하기 위해 수입 계란의 운송 경로를 확인하고 수입 금지 지역 경유 여부 등에 대한 역학 조사도 병행할 계획이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com