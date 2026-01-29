삼성전자 지난해 사상 최대 영업익

매출 333조, 영업익 43조원 기록

한경DB

삼성전자가 지난해 매출과 영업익 모두 사상 최대 실적을 기록했다. 고대역폭메모리(HBM) 판매 확대와 메모리 가격 반등으로 반도체 슈퍼사이클을 열었다는 평가가 나온다.삼성전자는 다음 달 HBM4(6세대 고대역폭메모리) 양산·출하를 본격화하고 시장을 선도한다는 계획이다. 이를 기반으로 HBM 사업 매출을 전년 대비 3배 이상 키울 수 있다는 자신감을 드러냈다.삼성전자는 29일 지난해 연결 기준 매출 333조6059억원, 영업이익 43조6011억원을 기록했다고 밝혔다.전년대비 매출은 10.9%, 영업이익은 33.2% 증가했다. 순이익은 45조2068억원으로 31.2% 늘었다. 연간 기준으로 매출과 영업이익 모두 사상 최대 기록이다.4분기 수익성도 가파르게 개선됐다 . 지난해 4분기 매출은 93조8374억원, 영업이익은 20조737억원으로 집계됐다.매출은 전년 동기 대비 23.6%, 영업이익은 209.2% 각각 증가했다. 삼성전자가 분기 영업이익 20조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 반도체 초호황기였던 2018년 3분기(17조5700억원) 이후 7년여 만에 최대 분기 영업이익 기록을 경신했다.반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 4분기 매출 매출 44조원, 영업이익 16조4000억원을 기록하며 전사 실적을 이끌었다.세트(DX)부문은 4분기 매출 44조3000억원, 영업이익 1조3000억원을 기록했다. 모바일경험(MX) 사업부는 신모델 출시 효과 감소로 판매량이 줄었으나, 플래그십 스마트폰 판매 확대와 태블릿·웨어러블 제품의 안정적 수요가 실적을 방어했다.DS부문은 지난해 4분기 매출 44조원, 영업이익 16조4000억원을 기록했다. 메모리는 범용 D램의 수요 강세에 적극 대응하고 HBM 판매도 확대해 사상 최대 분기 매출 및 영업이익을 기록했다. 서버용 DDR5, 기업용 SSD 등 고부가가치 제품 판매 확대로 영업이익이 증가했다.DX부문은 매출 44조3000억원, 영업이익 1조3000억원을 거뒀다. 모바일경험(MX)사업부는 신모델 출시 효과 감소 등으로 4분기 판매량은 감소했으나, 프리미엄 제품의 매출 성장과 태블릿·웨어러블의 안정적 판매로 연간 실적은 10%대 수익성을 기록했다.TV는 Neo QLED, OLED TV 등 프리미엄 제품 판매 확대로 전분기 대비 매출이 확대됐다. 생활가전은 계절적 비수기가 지속되고 글로벌 관세 영향으로 실적이 감소했다.자회사 삼성디스플레이 매출 9조5000억원, 영업이익 2조원을 기록했다. 중소형은 주요 고객사의 스마트폰 수요 확대와 IT 및 자동차 제품 판매 확대의 긍정적인 영향을 받았다.삼성전자는 올해 1분기에도 AI 및 서버용 반도체 수요를 중심으로 실적 성장세가 이어질 것으로 전망했다. 메모리는 업계 최고 수준의 11.7Gbps 제품을 포함한 HBM4 양산 출하를 본격화하고, 파운드리는 HPC와 모바일 대형 고객사 중심으로 수주 확대에 나설 계획이다. DX 부문은 갤럭시 S26 출시를 계기로 플래그십 제품 중심의 판매 확대와 에이전틱 AI 기반 사용자 경험 강화를 추진한다.주주 환원에도 나선다. 삼성전자는 이날 1조 3000억원 규모의 2025년 4분기 결산 특별배당을 실시한다고 밝혔다. 연간 총 배당 규모는 11조1000억원으로 확대된다. 이에 따라 1주당 배당금은 4분기 기준 363원에서 566원으로, 연간 기준 1446원에서 1668원으로 각각 늘어난다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com