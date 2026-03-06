사진=연합뉴스 제공

국민의힘 여의도연구원 장예찬 부원장이 서울시장 후보로 같은 당 안철수 의원에게 기대를 걸고 있으며 서울과 부산 지방선거에서 승리하면 장동혁 대표 연임도 가능하다고 주장했다.6일 정치권에 따르면 국민의힘 당권파로 분류되는 장 부원장은 전날 MBC ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 “국회의원 2년 더 하는 것보다 서울시장 선거에서 대선급 경선 판을 벌이는 게 안철수 의원의 존재감 측면에서도 도움이 될 것”이라고 밝혔다.장동혁 국민의힘 대표에 대해서는 “당 기류로 볼 때 서울·부산시장을 수성하면 장 대표는 다음 총선까지 연임하는 대표가 될 것”이라고 진단했다.그는 “사실 윤어게인 노선 가지고 이야기하면 평행선이 잘 안 좁혀진다. 지방선거가 불과 3개월 남았는데 언제까지 당내 분란이 뉴스를 잡아먹을 수는 없다”며 “당원들이 장 대표를 선출했기 때문에 3개월은 장 대표에게 전권을 일임하고 단적으로 서울·부산시장 수성하면 대표 자리를 유지하게 될 것”이라고 말했다.특히 진행자가 “만약 서울·부산 다 실패하면 물러나야 하는 것이냐”라고 묻자 “당 대표 거취를 가정적으로 미리 이야기하는 건 부적절한 것 같다”고 설명했다.서울시장 선거에 대해서는 “당 입장에서도 최종 후보가 오세훈이 되든 안철수가 되든 서울시장 경선이 재밌고 드라마틱해야 전체 선거판에 좋은 영향을 준다고 본다”며 “본인의 결단 여부가 남아있지만 언론에도 언급이 많이 되고 있기 때문에 안 의원이 등판을 안 하면 서울시장 경선이 다소 심심해지는 감이 없지 않아 있다”고 평가했다.특히 장 부원장은 “안 의원은 경쟁력이 있다고 생각한다”며 “그는 전국구 정치인이면서 대선 주자급이며 AI 시대에 서울의 새로운 비전을 제시할 수 있다고 보기 때문에 나오면 경선에서뿐만 아니라 본선 경쟁력도 상당히 높다고 판단한다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com