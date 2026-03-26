서울 시내의 한 공인중개사 사무소 앞을 시민들이 지나가고 있다. 2026.3.17/뉴스1

정부가 부동산 투기 근절을 위해 다주택자 임대사업자를 대상으로 한 강력한 대출 규제 카드를 꺼내 들었다.기존 대출의 만기 연장을 제한해 다주택자가 보유한 물량을 시장으로 끌어내겠다는 구상이다.26일 금융 당국 등에 따르면 금융위원회는 이르면 다음 주 이 같은 내용을 골자로 한 가계부채 관리 방안을 발표한다.이번 대책의 핵심은 다주택자 임대사업자의 주택담보대출 만기 연장을 막는 것이다. 주로 만기 일시 상환 방식을 이용하는 임대사업자들은 만기 연장이 불가능해질 경우 대출금을 상환하기 위해 보유 주택을 매각해야 할 상황에 놓이게 된다.금융 당국은 이번 조치로 수도권 아파트 약 1만 가구 규모의 매물이 공급될 것으로 내다보고 있다.시중은행 등에서 임대사업자가 아파트 담보로 대출받은 대출은 지난 1월 말 기준 5조 2000억 원 규모이며 이중 액 4조 원이 수도권에 집중됐기 때문이다.이번 규제는 이재명 대통령이 “망국적 부동산 투기를 막기 위해 모든 조치를 다하겠다”며 투자 목적의 1주택자까지 겨냥한 데 따른 후속 조치다.다만 당초 함께 검토했던 ‘비거주 1주택자’에 대한 규제는 일단 유예됐다. 실거주 여부와 투기 목적을 가려내는 행정적 절차가 복잡하고 직장 거리 등 다양한 사유가 존재해 정교한 기준 마련이 필요하다는 판단에서다.당국은 향후 비거주 1주택자에 대한 규제안을 추가로 마련하는 한편 위장 이혼이나 법인 명의 를 이용한 ‘위장 1주택’ 형태에 대해서도 정밀한 대출 차단 방안을 검토할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com