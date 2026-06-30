엘앤에프와 씨아이에스케미칼이 6월 29일 배터리 리사이클링 협력을 위한 투자를 체결했다. 엘앤에프 허제홍 대표와 씨아이에스케미칼 이성오 대표. 사진=엘앤에프

2차전지 소재 전문기업 엘앤에프가 배터리 순환경제 생태계 구축에 속도를 낸다.엘앤에프는 지난 29일 대구 본사에서 씨아이에스케미칼과 전략적 투자 계약을 체결하고 리사이클링 분야 협력을 강화하기로 했다고 밝혔다.이번 투자는 지난 5월 양사가 맺은 LFP(리튬인산철)·NCM(니켈·코발트·망간) 리사이클링 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 이를 통해 엘앤에프는 고객사의 재활용 수요에 대응할 안정적인 공급망을 확보하게 됐다.엘앤에프는 씨아이에스케미칼의 기술력을 바탕으로 LFP·NCM 후처리 물량을 안정적으로 확보하고, 2027년 내 LFP 리사이클링 생산능력(CAPA)을 우선 배정받을 예정이다.양사는 고순도 혼합수산화물(Clean-MHP) 개발 및 재활용 기술 공동연구개발(JDA)을 추진하고, 국책 과제 등 국가 연구개발 사업에서도 협력을 확대한다.씨아이에스케미칼은 탄산리튬 회수율 98%에 달하는 독자 공정 기술을 보유하고 있으며, 국내 주요 고객사로부터 기술 검증을 마쳤다.엘앤에프는 자회사 제이에이치화학공업(JHC)과 연계해 폐양극재 및 블랙매스(BM) 재활용 사업을 고도화하고, 그룹사 차원의 시너지를 창출할 계획이다.최근 글로벌 시장에서 재활용 원료 사용 의무화 등 규제가 강화되는 가운데, 이번 협력은 엘앤에프의 ESG 경쟁력과 공급망 안정성을 높이는 계기가 될 전망이다.허제홍 엘앤에프 대표는 “이번 투자는 배터리 리사이클링 분야 경쟁력을 선제적으로 확보하기 위한 전략적 결정”이라며 “긴밀한 협력을 통해 고객사 요구에 부응하는 리사이클링 밸류체인을 완성하겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com