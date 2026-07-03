LG전자, 2분기 영업익 100% 폭증 전망

“북미 AI 냉각 테스트 막바지”

LG전자, 미국·영국 옥외전광판서 기후변화 대응 동참 촉구 사진=연합뉴스

하나증권이 LG전자의 목표 주가를 23만 원에서 26만 원으로 전격 상향 조정했다.2분기 깜짝 실적(어닝서프라이즈)과 함께 하반기 인공지능(AI)데이터 센터 및 로봇 신사업이 본격화될 것이라는 분석이 배경이다.3일 하나증권에 따르면 김민경 연구원은 보고서를 통해 “LG전자의 2분기 별도 기준 영업이익은 전년 동기 대비 100% 증가한 1조 2489억 원을 기록하며 시장 전망치를 대폭 상회 할 것”이라고 내다봤다.김 연구원은 이번 실적 대박의 가장 큰 요인으로 미국의 관세 환급 효과를 꼽았다.그는 “일회성 요인을 제외해도 원재료비와 물류비 부담이 지속 되는 환경에서 판가 인상 및 원가 효율화로 기초 수익성을 단단히 방어하고 있다는 점이 긍정적”이라고 진단했다.하반기에는 로봇과 AI 냉각 시스템 등 신사업 모멘텀이 주가를 끌어올릴 전망이다.특히 대규모 데이터센터용 ‘쿨링 시스템’은 북미 하이퍼스케일러 고객사의 최종 테스트 막바지 단계에 진입해 6~9개월 내 본격적인 실적 기여가 시작될 것으로 예상된다.아울러 로보틱스 사업 역시 휴머노이드 로봇 학습을 위한 ‘데이터 팩토리’를 구축 중이다.김 연구원은 “이를 통해 로봇 파운데이션 모델(RFM) 고도화에 필요한 데이터를 축적 중장기적으로 가정용·산업용 로봇 시장 전반으로 확장될 것”이라고 평가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com