[Liquor] 새해 새 술

많은 싱글 몰트위스키 중 발베니만의 매력은.

새롭게 출시한 ‘발베니 25년 레어 매리지’는 어떤 술인가.

매링이란 무엇인가.

‘발베니 25년 레어 매리지’의 향과 맛은 어떤가.

위스키 업계의 최고 장인 데이비드 스튜어트가 엄선하고 또 엄선해 만든, ‘발베니 25년 레어 매리지’.발베니는 위스키 애호가들이 가장 사랑하는 싱글 몰트위스키 중 하나다. 위스키 애호가들은 발베니의 특별함에 엄지손가락을 치켜세운다. 그도 그럴 것이 발베니는 직접 경작한 보리밭에서 원재료를 수급한다. 다시 말해 땅에 보리를 심는 과정부터가 발베니의 시작인 셈이다. 이후 몰팅과 증류, 오크통 제작과 숙성, 병입에 이르는 모든 생산 과정을 수작업으로 진행한다. 그래서 발베니에는 ‘슈퍼 프리미엄’이라는 ‘찬사’가 따라다닌다. 특히 위스키 애호가들은 발베니만의 풍미에 극찬을 아끼지 않는다. 발베니의 이런 특별한 맛은 60년 경력의 수석 몰트 마스터 데이비드 스튜어트(David C. Stewart MBE)가 책임진다.데이비드 스튜어트는 스코틀랜드 위스키 업계에서 가장 오랜 경력을 자랑하는 장인으로, 발베니의 인기를 견인한 ‘12년 더블우드’와 ‘21년 포트우드’를 탄생시킨 장본인이기도 하다. 이런 공로와 업적을 인정받아 지난 2016년 데이비드 스튜이트는 영국 왕실이 최고의 장인에게만 수여하는 ‘MBE(Member of the Most Excellent Order of the British Empire)’ 훈장을 엘리자베스2세 여왕으로부터 직접 수훈 받기도 했다.얼마 전 발베니에서 데이비드 스튜어트가 엄선하고 또 엄선한 위스키를 선보였다. 이른바 ‘발베니 25년 레어 매리지’가 그 주인공이다. 발베니의 창고에는 수만 리터의 몰트 원액이 숙성 중이다. 대부분은 아메리칸 오크통과 유러피언 오크통 안에 담겨 있다. ‘발베니 25년 레어 매리지’는 그중에서도 가장 진귀한 원액을 데이비드 스튜어트가 직접 엄선해 만든 제품이다. 이름에 ‘희귀한’이라는 뜻의 레어(rare)를 쓴 건 이 때문이다. 물론 특별한 과정도 거쳤다. 트레디셔널 오크 튠(traditional oak tun)에서 매링(marrying) 과정을 거친 것이다. ‘매링’이란 각각의 캐스크에서 꺼낸 원액을 커다란 오크통에서 다시 숙성하는 과정으로 이를 통해 매우 복잡하면서도 섬세한 풍미를 완성했다. 직접 마셔보니 처음에는 단순한 듯 느껴지지만 한 겹씩 풍미가 더해지는 것이, 레이어링 된 맛이 궁금해 오랜 시간 음미하게 된다.“발베니 25년 레어 매리지는 60년 경력의 몰트 마스터데이비드 스튜어트가 만든 예술 작품”“‘장인’이라고 말하고 싶다. 우선 발베니의 풍미는 60년 경력의 몰트 마스터 데이비드 스튜어트가 책임진다. 위스키 업계에서 손꼽히는 장인이다. 증류기는 63년 경력의 코퍼스미스(Coppersmith) 데니스가 관리하고 오크통 역시 마스터 쿠퍼(Master Cooper) 이안 맥도날드를 비롯한 수십 년 경력의 쿠퍼 9명이 책임진다. 대부분의 위스키 브랜드가 장인정신을 내세우지만, 발베니야말로 이들의 경력과 노하우와 만든 산물이라 할 수 있다.”“앞서 언급한 데이비드 스튜어트는 60년 동안 40만 개 이상의 오크통을 시향(nosing)했다. 그중에서도 매우 진귀하고 희귀한 원액을 그가 직접 엄선하고 매링이라는 특별한 제조 방식을 거쳐 탄생했다. ‘발베니 25년 레어 매리지’를 시작으로 2022년 안에 30년과 40년으로 ‘레어 매리지’ 포트폴리오를 확장할 예정이다.”“몰트 마스터가 엄선한 원액을 ‘매링 턴(marrying tun)’이라는 2000리터의 오크통에서 약 4개월 동안 추가 숙성하는 과정을 말한다. 각각의 위스키가 갖고 있는 고유한 특징을 혼합해 풍미의 균형을 만드는 것이다. 이렇게 만들면 단순해 보일 수도 있지만 시간이 지날수록 놀라울 정도로 섬세하면서도 풍부하고 깊이 있는 향과 맛을 탄생시킨다.”“처음에는 단순한 듯하지만 시간이 지날수록 다채로운 향의 노트를 드러낸다. 처음에 느껴지는 건, 풍부한 꿀과 바닐라향을 머금은 오크향이다. 그러다 점차 맛의 레이어가 펼쳐지기 시작한다. 꿀의 풍미가 점점 더 풍부해지며 구운 마시멜로와 가을에 막 수학한 과일이 주는 시트러스 향 등이 부드럽게 이어진다. 오랜 시간 복합적인 향과 맛을 느낄 수 있다. 감히 데이비드 스튜어트가 만든 ‘예술 작품’이라고 말하고 싶다.”글 이승률 프리랜서 | 사진 박원태경고 지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.