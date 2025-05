ALL 우리카드 인피니트, 호텔 혜택을 카드 한 장에

우리카드는 글로벌 호텔 체인 아코르와 손잡고 프리미엄 제휴카드 ‘ALL 우리카드’ 시리즈를 선보이며 여행·호텔 특화 고객층 공략에 나섰다. 프리미엄 카드의 진입 문턱을 낮추는 한편, 글로벌 호텔 이용 고객을 위한 전용 혜택을 전면에 내세워 여행 중심 소비자의 만족도를 끌어올리고 있다.

ALL 우리카드는 글로벌 호텔 체인 ‘아코르(Accor)’와 함께 출시한 프리미엄 제휴카드로, 호텔 숙박과 다양한 멤버십 혜택을 결합해 여행 및 호텔에 특화된 서비스를 제공한다. 특히 아코르 유료 멤버십 혜택을 제공하는 ‘ALL 우리카드 인피니트(Infinite)’에서 고객 반응도가 높게 나타나고 있다.‘ALL 우리카드 Infinite’는 연회비 50만 원의 프리미엄 카드다. 유료 멤버십 포함과 풍성한 리워드 포인트로, 아코르 브랜드 호텔을 즐기는 여행객 사이에서 인기 프리미엄 카드로 자리매김하고 있다.‘ALL 우리카드 Infinite’는 아코르의 로열티 프로그램인 ALL(Accor Live Limitless)과 연동해 아코르 호텔 이용 고객에게 실질적인 체감 혜택을 제공한다. 카드 발급 시 약 42만 원 상당의 1만4000 ALL 리워드 포인트가 제공되며, 이는 아코르 공식 애플리케이션을 통해 호텔 예약 시 현금처럼 사용할 수 있다.또한 무료 숙박권 1매(약 40만 원 상당)를 포함해 아시아태평양 지역 아코르 호텔에서 활용 가능한 ‘아코르 플러스’ 유료 멤버십을 제공한다. 여기에 ALL 회원 골드 등급 자동 부여, 플래티넘 등급 업그레이드를 통해 웰컴 드링크, 얼리 체크인·레이트 체크아웃, 조식 및 라운지 무료 이용 등 고급 호텔 서비스를 추가했다.카드 디자인 역시 프리미엄 이미지에 부합하도록 고급스러운 블랙 컬러와 메탈 느낌의 감각적인 디자인을 적용했다.합리적인 연회비로 호텔 혜택을 누릴 수 있는 ‘ALL 우리카드 프리미엄(Premium)’(연회비 15만 원)도 인기를 끌고 있다. 이 카드는 ALL 리워드 포인트(12만 원 상당)를 제공한다. 인피니티와 마찬가지로 ALL 골드 등급 및 플래티넘 업그레이드 혜택이 제공된다. 특히 출장이나 해외여행이 잦은 고객이라면 웰컴 드링크, 조기 체크인, 늦은 체크아웃 등 실속 있는 서비스를 누릴 수 있어 실용성과 프리미엄을 모두 만족시킬 수 있는 카드라는 평가다.우리카드는 ‘ALL 우리카드’ 시리즈를 통해 프리미엄 호텔 라이프를 즐기고자 하는 고객을 위한 차별화된 서비스를 선보이며, 프리미엄 제휴카드 시장에서 독자적 입지를 구축한다는 전략이다.