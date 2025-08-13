태그하이브 Class Saathi, MIT Solve 2025 글로벌 학습 챌린지 최종 후보 선정

AI 기반 에듀테크 기업 태그하이브(TagHive Inc.)는 자사의 대표 솔루션인 Class Saathi가 권위 있는 MIT Solve 2025 글로벌 학습 챌린지의 최종 후보로 선정되었다고 밝혔다. 전 세계에서 지원한 2,900여개의 솔루션 중 67개의 최종 후보에 한국기업으로는 유일하게 이름을 올렸다.MIT Solve의 글로벌 학습 챌린지는 소외된 지역 사회의 시급한 문제 해결과 교육 성과 향상을 목표로, 선구적이고 혁신적인 기술 기반의 솔루션을 모색하는 매사추세츠 공과대학교(MIT)의 핵심 이니셔티브다. AI 기반 클릭커 학습 및 평가 플랫폼인 태그하이브의 Class Saathi는 인터넷이나 전기가 없는 교육 환경에서도, 개인화된 데이터 기반의 학습을 제공하는 기술로 높은 평가를 받았다.Class Saathi는 독자적인 블루투스 클릭커 시스템과 AI 기반 소프트웨어를 결합해 열악한 교실 환경을 디지털 학습 공간으로 전환한다. 학생들은 클릭커로 실시간 퀴즈에 참여하고, 교사·관리자·학부모는 인프라 제약 없이 즉각적인 학습 데이터를 수집·분석해 학업 지속을 지원할 수 있다. 이를 통해 교육의 질을 획기적으로 높였다. 현재 전 세계 10,000개 이상의 교실에서 50만 명 이상의 학생과 교사가 사용 중이다.객관적인 제3의 교육 전문기관 평가에서도 효과가 입증됐다. 학업 성취도 3배 향상, 과목별 평균 점수 9~15% 상승, 평가 시간 대폭 단축 등 수치로 성과를 증명하며 공식 인정을 받았다.태그하이브의 설립자 겸 CEO인 아가르왈 판카즈(Pankaj Agarwal)대표는 “MIT Solve 2025 글로벌 학습 챌린지의 최종 후보로 선정된 것은 태그하이브의 모든 구성원에게 자랑스러운 순간이다”며 “이는 인프라 장벽에 관계없이 모든 학생들에게 양질의 교육을 제공하려는 우리의 비전이 인정받은 것이다. 우리는 의미 있는 변화를 이끄는 글로벌 커뮤니티의 일원이 되어 이번 기회를 통해 더 많이 배우고, 성장하며, 우리의 영향력을 확대할 수 있기를 기대한다”고 소감을 밝혔다.이번 MIT Solve의 선정은 지속 가능한 기술을 통해 교육 격차를 해소하려는 태그하이브의 사명이 검증된 결과라고 할 수 있다. 최종 후보로 선정된만큼 태그하이브는 Class Saathi의 글로벌 확장을 가속화할 수 있는 멘토링, 파트너십, 자금 지원 기회를 얻게 될 것이다.태그하이브는 이러한 자원을 활용하여 교육현장의 다양한 이해관계자들과의 관계를 강화하고, 생성형 질문 생성, 심층적인 통찰력, AI 기반 화이트보드, 다국어 지원과 같은 고급 AI 기능을 시범 운영할 계획이다.한편, 태그하이브(TagHive Inc.)는 2017년 삼성전자의 사내벤처프로그램과 삼성의 투자를 받아 설립된 교육관련 기술 스타트업으로, 서울에 본사를 두고, 인도, 한국, 베트남, 말레이시아, 남아프리카 공화국 등에서 사업을 운영하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com