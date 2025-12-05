김해 삼계 동일스위트, 실수요자 중심 ‘희소 입지’로 부상

김해시 삼계동에 들어서는 신축 아파트 김해 삼계 동일스위트가 실수요자 중심으로 재편되고 있는 김해 부동산 시장에서 ‘희소 입지’를 갖춘 단지로 주목받고 있다. 삼계동은 교통·교육·생활 인프라가 이미 안정적으로 구축된 인기 주거지로, 특히 자녀를 둔 30~40대 실수요자들 사이에서 거주 선호도가 높은 지역으로 꼽힌다.최근 김해시 내 신규 공급 물량이 줄어들면서 이미 인프라가 갖춰진 지역에 들어서는 신규 아파트의 희소 가치는 더욱 커지고 있다. 김해 삼계 동일스위트는 이러한 시장 흐름 속에서 입지와 생활 환경, 교육 여건을 고루 갖춘 단지로 실거주 수요층의 기대를 모으고 있다.교육 여건은 김해 삼계 동일스위트가 주목받는 또 다른 이유다. 삼계초등학교와 화정초등학교, 삼계중학교, 분성중학교, 분성고등학교 등 지역 내 우수 학군이 형성돼 있고, 화정글샘도서관 등의 공공 독서 시설도 잘 갖춰져 있다. 또한 단지 인근에는 학원가도 형성되어 있어 초·중등 학생을 둔 학부모들의 교육 수요를 충족시킬 수 있다.특히 분성중학교는 특목고 및 자사고 진학률도 지역 내에서 높은 수준을 기록하고 있어 학령기 자녀를 두고있는 수요층에게 매력 요소로 작용한다.교통 측면에서도 김해 삼계 동일스위트는 경쟁력을 갖춘다. 김해경전철 가야대역과 인접해 대중교통 이용이 수월하며, 차량 이용 시 김해대로, 국도 58호선 및 14호선 등을 통해 부산과 창원, 장유로의 이동이 가능하다. 또한 오는 12월 전체구간 개통 예정인 무계~삼계 우회도로를 이용하면 서김해IC 부근을 포함한 김해 주요 시가지의 교통 여건도 크게 개선될 전망이다.김해시 삼계동은 이마트, 홈플러스, 삼계시장, 하나로마트 등 상업시설이 고루 분포되어 있고, 병원·약국·은행·우체국 등 생활밀착형 인프라도 갖춰져 있다. 도보권 내에서 대부분의 생활 인프라를 이용할 수 있어 차량 없이도 편리한 생활이 가능한 지역으로 손꼽힌다.이외에도 다양한 공원 및 녹지시설이 인접해 있어 자연과 가까운 생활을 추구하는 수요자들의 거주 만족도도 높은 편이다. 이는 30~40대 자녀를 둔 세대뿐만 아니라 중장년층에게도 매력적인 요소로 꼽힌다.김해 삼계 동일스위트가 위치한 삼계동은 김해시의 타 지역에 비해 다양한 인프라를 편리하게 이용할 수 있는 희소성이 있는 만큼, 실거주를 목적으로 하는 수요층의 관심이 꾸준히 이어지고 있다.여기에 김해시가 추진 중인 광역 교통망 확충과 주택 공급조절 정책, 경기 회복에 따른 실수요 증가 기대감 등이 더해지며 부동산 시장의 점진적인 반등 가능성도 거론되고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com