데카트론, 스타필드빌리지 운정점 오픈…러닝센터 도입

사진=데카트론(DECATHLON)

글로벌 스포츠 브랜드 데카트론(DECATHLON)이 러닝 특화 서비스를 결합한 ‘데카트론 스타필드빌리지 운정점’을 5일 오픈했다.데카트론 스타필드빌리지 운정점의 핵심은 매장 내 함께 조성된 러너 전용 서비스 공간 ‘운정러닝센터’다. 데카트론 운정점에서만 최초로 경험할 수 있는 공간으로, 러닝 팁 제공, 커뮤니티 기능, 전문 클래스 운영 등 러닝 라이프스타일에 필요한 다양한 프로그램을 경험할 수 있다.특히, 데카트론의 대표적인 스포츠 커뮤니티인 ‘데카 RUNNERS’ 세션은 물론, 운정러닝센터에서 최초로 시범 운영되는 ‘1:1 트레드밀 클래스’와 같은 맞춤형 체험을 제공하며, 러너들의 편의를 위해 물품보관소를 무료로 운영하고 생수도 제공한다. 그중 ‘데카RUNNERS’ 러닝 클래스는 데카트론에서 운영하는 대표 스포츠 커뮤니티 프로그램으로, 운정러닝센터에서는 신규 오픈을 맞이하여, 현직 육상팀 감독이자 KBS 마라톤 해설위원 이의수 감독과 함께하는 이벤트 클래스가 2회 진행될 예정이다.데카트론 운정점은 러닝 특화 매장이면서도 멀티 스포츠 브랜드의 정체성을 살려, 킥보드·인라인·축구·농구 등 약 550여 종의 베스트셀러 제품을 갖추어 다양한 스포츠를 즐기는 고객들에게 풍성한 선택지를 제공한다.데카트론은 그랜드 오픈을 기념해 다채로운 이벤트도 진행한다. ▲모든 구매 고객 리유저블 블루백 증정 ▲멤버십 가입 후 구매 시 10L 미니 백팩 증정 ▲러닝화 구매 시 러닝화 전용 가방 증정 ▲네이버 마이플레이스 리뷰 작성 시 러닝 헤드밴드 증정 등의 사은품을 제공하며, ▲제품 구매 시 누구나 참여 가능한 꽝 없는 랜덤 뽑기 게임 ▲러닝벨트 9,900원부터 선착순 특가 ▲러닝화 10% 할인 ▲다양한 킥보드 할인 등 오픈 혜택을 마련했다.데카트론의 스타필드빌리지 운정점 합류는 신세계프라퍼티의 신규 리테일 모델 ‘스타필드 빌리지’ 1호점 오픈과 맞물려 업계의 주목을 받고 있다. 스타필드 빌리지 운정은 경기도 파주 운정신도시 중심부에 위치한 약 1만 5천여 평 규모의 커뮤니티형 라이프스타일 리테일 공간으로 데카트론과의 시너지가 기대된다.데카트론 관계자는 "파주 운정은 러너들의 성지인 만큼, 이번에 최초로 '운정러닝센터'를 기획해 러닝에 필요한 다양한 서비스를 제공하는 데 집중했다"며 "이번 스타필드빌리지 운정점이 지역 러너들의 새로운 핫플레이스로 자리 잡기를 기대한다"고 밝혔다.이번 운정점 오픈을 통해 데카트론은 총 15개 직영점을 운영하게 됐다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com