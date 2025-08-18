이러한 생활 환경과 안정성을 동시에 갖춘 입지로, 경기도 남양주시 화도읍 묵현리에 들어서는 ‘마석역 더힐552’가 관심을 모으고 있다. 약 6,400세대 규모의 대규모 주거지구 내 핵심 입지에 자리하며, 입주와 동시에 완성형 생활권을 누릴 수 있는 단지다.
단지 인근에는 화도초, 심석초·중·고 등 초·중·고가 모두 위치해 있다. 도보~차량 5분 내 통학이 가능해 자녀의 안전한 등·하굣길이 보장된다. 여기에 인근 상업지구와 주거지 사이에 사교육시설도 고르게 분포해, 학교 수업과 방과 후 학습을 연계하기 용이하다.
주거지에서 생활 편의를 높이는 또 다른 요소는 쇼핑 인프라다. ‘마석역 더힐552’ 주변에는 롯데마트, 하나로마트 등 대형 마트가 위치해 있고 프랜차이즈 매장과 생활용품점, 소규모 상점들이 골고루 자리 잡고 있다. 여기에 우체국, 은행, 주민센터, 화도행정복지센터 등 공공기관도 가까워, 각종 행정·금융 업무를 집 근처에서 해결할 수 있다.
단지 반경 10분 내에는 종합병원과 전문병원이 위치해 있으며, 의원·약국·한의원 등 1차 의료기관도 풍부하다. 응급 상황에서의 대응력뿐 아니라, 정기적인 건강 관리와 가족 구성원 전 세대의 의료 접근성을 보장한다.
‘마석역 더힐552’가 들어서는 화도읍 묵현리는 이미 마석 생활권의 중심지로 자리잡은 지역이다. 기존 마석역 일대 상권과 인근 개발지 상업시설을 모두 이용할 수 있어 생활 반경이 넓다. 특히 GTX-B(예정) 수혜권역에 속해 있고 제2경춘연결민자도로 개통 등 광역 교통망이 개선될 예정이다. 추후 잠실·강남권까지 차량 40분대 진입이 가능해지면 유입 인구 증가와 함께 신규 상권 형성, 문화·여가 시설 확충이 뒤따를 전망이다.
‘마석역 더힐552’는 총 7개 동, 552세대 규모로 조성되며, 전용 60·76·84㎡의 중소형 평면 중심 설계로 실수요자들의 선호도를 반영했다. 대규모 주거지구 내에 위치해 주변 인프라를 그대로 공유할 수 있으며, 향후 추가 개발로 인한 생활권 확장도 기대할 수 있다.
생활 인프라가 완성된 입지에서의 신규 단지는 입주 후 생활 공백이 없고, 장기적으로 가치 보존력이 높다. ‘마석역 더힐552’는 교육, 쇼핑, 의료, 행정 인프라를 모두 갖춘 생활권에 들어서며, 이미 검증된 주거환경에 새 아파트의 상품성과 미래 교통 호재를 더한 복합 경쟁력을 갖췄다. 실거주자에게는 안정성과 편리함을, 투자자에게는 생활권 확장에 따른 미래 가치를 동시에 제공할 수 있는 선택지다.
‘마석역 더힐552’는 오는 8월 22일 구리시 인창동에 모델하우스를 오픈하고 방문객을 맞을 예정이다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
