잠실 르엘 단지내 상가 '수요 맞춤형' MD로 투자 가치 극대화

최근 정부의 강력한 6.27 부동산 대책으로 주택가격 상승에 대한 기대감이 낮아지면, 투자자들의 관심이 상업용 부동산으로 이동하고 있다. 주택담보대출 규제가 대폭 강화되면서 시중에 풀려 있던 유동 자금이 안정적인 수익을 기대할 수 있는 상가로 몰리고 있는 상황이다.이러한 가운데, 오는 9월 분양을 앞둔 잠실 르엘 단지 내 상가가 잠실역 직접 연결이라는 입지적 강점에 더해, 투자자 및 임차인의 수익을 극대화할 수 있는 전략적인 MD(Merchandising) 구성을 계획하여 이목을 집중시키고 있다.잠실 르엘 단지 내 상가는 입지적인 면에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있다. 먼저, 서울 지하철 유동 인구 1위인 잠실역과 직접 연결되는 초역세권 입지다. 상가가 잠실역 지하보도와 연결되면, 하루 15만 6천여 명이 오가는 잠실역 이용객들을 자연스럽게 상가로 유입시킬 수 있다.또한, 송파구청 사거리 코너에 위치하여 시인성이 뛰어나다는 장점도 있다. 코너 상가는 어느 방향에서든 쉽게 눈에 띄어 높은 광고 효과를 누릴 수 있으며, 이는 유동 인구 유입을 극대화하는 중요한 요소다. 여기에 1,865세대의 자체 수요는 물론, 인근 1만 2천여 세대의 배후 수요와 송파구청, 수협중앙회 등 약 4,000명의 직장인 수요까지 흡수할 수 있다.잠실 르엘 단지 내 상가는 이처럼 뛰어난 입지적 특성을 십분 활용하여, 각 층의 위치와 상권의 수요를 고려한 전략적인 MD 계획을 수립했다. 이러한 '수요 맞춤형' 구성은 상가 전체의 시너지를 창출하여 투자자에게는 안정적인 임대수익을, 임차인에게는 높은 매출을 기대할 수 있도록 구성했다.잠실역 연결 통로를 활용한 지하 1층에는 빠른 회전율을 기대할 수 있는 생활 밀착형 업종을, 가시성이 뛰어난 지상층에는 코너 상가의 장점을 극대화할 수 있는 프랜차이즈나 F&B 업종을 배치했고, 상층부에는 단지 내 상가의 특성을 고려한 병의원, 학원 등을 유치하여 안정적인 고객층을 확보했다.잠실 르엘 단지 내 상가는 초역세권 프리미엄과 코너 상가의 장점을 모두 갖춘 데다, 입지 특성을 고려한 전략적인 MD 구성으로 투자 가치를 극대화했다는 평가를 받고 있다. 이는 주택 시장 규제로 투자처를 찾고 있는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 보인다. 잠실 르엘 단지 내 상가는 9월 중 송파구청 맞은편에 홍보관을 오픈할 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com