사진제공=존쿡 델리미트, ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 육가공 브랜드 부문 대상을 수상한 손주라 브랜드 사업팀 팀장(우)

종합 식품 기업 에쓰푸드(주)(대표이사 조성수)에서 운영하는 ‘존쿡 델리미트’가 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서 육가공 브랜드 부문 9년 연속 수상의 영예를 안았다.존쿡 델리미트는 2005년, 유럽식 정통 육제품을 국내에 소개하며 프리미엄 미트 카테고리의 성장을 이끌어왔다. 우수한 제조 방식과 차별화된 품질을 기반으로 육제품을 일상의 미식 경험으로 확장했으며, 델리 매장을 중심으로 한 델리미트 문화 확산에도 기여했다. 9년 연속 브랜드 대상 수상은 이러한 꾸준한 노력과 소비자와의 신뢰 관계가 만들어낸 성과로 평가된다.존쿡 델리미트의 시그니처 제품으로는 2017년 국내 최초로 출시한 킬바사를 비롯하여 하몽, 잠봉, 슈바인학센, 까챠토레 등이 있으며, 이를 통해 육제품 본연의 풍미와 깊이를 전달해왔다. 동시에 존쿡 델리미트는 변화하는 소비자 입맛과 식문화 흐름에 맞춰 제품 혁신도 지속하고 있다.까챠토레 제품군은 트러플, 오렌지 제스트, 휀넬 등 다양한 풍미를 도입해 입문자부터 미식가까지 아우를 수 있도록 확장했으며, 최근 선보인 트러플 잠봉은 고급 미식 경험을 강화한 제품으로 주목받고 있다. 불닭 킬바사는 매운맛을 선호하는 국내 소비자 취향을 반영한 도전적인 제품이며, 바로 먹는 베이컨은 간편한 조리 방식으로 바쁜 현대인의 라이프스타일에 적합하다.존쿡 델리미트는 변화하는 식문화 트렌드에도 발 빠르게 대응하고 있다. 건강, 다이어트, 단백질 중심 식단에 대한 수요가 증가함에 따라 건강한 식문화를 다양하게 확장, 제안하기 위해 파생 브랜드 격인 ‘JCDM’을 지난 6월 론칭했다. JCDM은 간편하면서도 건강한 미식을 제안하는 브랜드로 혁신적이면서도 균형 잡힌 제품 라인업을 선보이고 있다.대표 제품으로는 닭가슴살을 면으로 구현한 독자 특허 기술 기반의 고단백 누들 ‘꼬단면’을 비롯해, 부드럽고 신선한 스프레드형 식단템인 ‘후무스’와 ‘과카몰리’ 등이 있다.향후 존쿡 델리미트는 정통 육제품 브랜드로서의 정체성을 지키는 한편, JCDM을 통해 건강과 미식이 공존하는 시장으로의 확장을 본격화할 계획이다.존쿡 델리미트 관계자는 “9년 연속 수상은 소비자 여러분의 꾸준한 신뢰 덕분”이라며, “앞으로도 소비자 중심의 제품 개발과 지속 가능한 식문화 제안에 집중해 보다 풍성한 식경험과 건강한 라이프스타일을 연결하는 브랜드로 지속 성장해 나가겠다”고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com