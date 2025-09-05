검단 첫 번째 그린라이프 ‘검단 센트레빌 에듀시티’ 미래가치 기대

쾌적한 주거환경에 대한 관심이 높아지면서, 최근 부동산시장에서는 차별화된 조경 특화를 도입한 단지들이 큰 인기를 끌고 있다.한국갤럽조사연구소 등이 발표한 ‘2025년 부동산 트렌드 보고서’에 따르면, 소비자들이 거주를 희망하는 주택 특화 컨셉 중 ‘조경 특화’가 25%로 집계돼, ‘다양한 커뮤니티 시설’(34%)과 함께 가장 높은 선호도를 기록한 것으로 나타났다.조경 특화 아파트는 매수세 유입으로 인해 실거래가가 상승하는 경우가 많다. 국토부 실거래가 등에 따르면, 부산 수영구 ‘남천자이’ 전용 84㎡가 올해 초 15억 6,000만원에 거래되며 신고가를 경신했다. 이 단지는 다양한 테마가든을 비롯해 조경특화 설계가 적용된 것이 장점으로 꼽힌다. 복합정원 '유림원' 등을 갖춘 광주 북구 'S-클래스더제니스' 전용 84㎡도 지난해 말 6억 8,800만원에 거래되며 신고가를 썼다.이런 가운데, ‘검단에서 처음 만나는 진짜 그린라이프’를 지향하는 조경 특화 아파트가 오는 9월 공급을 앞두고 있다.동부건설은 인천검단신도시 AB8블록에서 ‘검단 센트레빌 에듀시티’를 분양할 예정이라고 밝혔다. 지하 2층~지상 25층, 17개동, 전용면적 74~120㎡, 총 1,534세대의 대단지로, 동부건설의 대표 주거 브랜드 ‘센트레빌’이 단독 적용됐다.단지 중앙에는 길이 365m, 폭 65m 규모의 대형 중앙광장 ‘그랜드 365’가 계획돼 있다. 검단신도시 최대 규모의 단지 내 오픈 스페이스다. 이곳은 ▲갤럭시필드(캐노피형 휴게시설 및 야간 경관조명) ▲네뷸라필드(복층 티하우스와 라탄 휴게존) ▲오로라필드(원형 파고라와 온실형 작업 공간) 등으로 구성될 예정이다.그랜드 365에는 석가산, 연못과 조화를 이루는 ‘티 하우스’를 비롯해 130m의 입체형 산책로 ‘스카이웨이 130’, 조명 특화공간인 ‘라이트 포레스트’ 등 5개의 랜드마크가 계획돼 있다. 지형과 식재, 시설물, 산책로 등에 변화를 줘 계절의 변화를 풍성하게 느낄 수 있도록 설계된 것도 눈길을 끄는 요소다.2,000m 길이의 단지 외곽을 따라 조성되는 산책로에는 놀이터, 수경 공간, 정원 등 총 20개의 테마 공간이 배치될 예정이다. 어린이를 위한 생태체험 학습장과 휴게마당, 반려동물을 위한 펫존 등 다양한 연령과 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 녹지 공간이 유기적으로 연결된 것이 특징이다. 학교로 향하는 길목에는 자연학습장과 휴게 공간이 조성될 예정이다.단지 내 산책로와 인접한 근린공원 산책로를 연결해 단지의 외부 영역까지 확장하는 계획도 마련됐다. 특히, 단지 산책로를 검단 아라보타닉파크와 검단4호 근린공원까지 연결하는 총 5km 길이의 ‘그린 워크(Green Walk)’를 추진해 입주민들이 쾌적한 자연환경 속에서 여유롭게 산책과 휴식을 즐길 수 있도록 할 계획이다.검단 센트레빌 에듀시티는 인천아라꿈유치원과 인천아라초(협의 중), 인천아라중, 인천아라고가 인접한 안심통학 쿼드러플 학세권 아파트다. 지난 6월에는 검단호수공원역과 신검단중앙역, 아라역 등 인천지하철 1호선 검단연장선이 개통됐으며, GTX-D 노선과 서울지하철 5호선 연장 추진 등 굵직한 교통 호재도 이어지고 있다.검단 센트레빌 에듀시티 견본주택은 인천 서구 당하동 일원에 마련된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com