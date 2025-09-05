검단 첫 번째 그린라이프 ‘검단 센트레빌 에듀시티’ 미래가치 기대

한국갤럽조사연구소 등이 발표한 ‘2025년 부동산 트렌드 보고서’에 따르면, 소비자들이 거주를 희망하는 주택 특화 컨셉 중 ‘조경 특화’가 25%로 집계돼, ‘다양한 커뮤니티 시설’(34%)과 함께 가장 높은 선호도를 기록한 것으로 나타났다.
조경 특화 아파트는 매수세 유입으로 인해 실거래가가 상승하는 경우가 많다. 국토부 실거래가 등에 따르면, 부산 수영구 ‘남천자이’ 전용 84㎡가 올해 초 15억 6,000만원에 거래되며 신고가를 경신했다. 이 단지는 다양한 테마가든을 비롯해 조경특화 설계가 적용된 것이 장점으로 꼽힌다. 복합정원 '유림원' 등을 갖춘 광주 북구 'S-클래스더제니스' 전용 84㎡도 지난해 말 6억 8,800만원에 거래되며 신고가를 썼다.
이런 가운데, ‘검단에서 처음 만나는 진짜 그린라이프’를 지향하는 조경 특화 아파트가 오는 9월 공급을 앞두고 있다.
동부건설은 인천검단신도시 AB8블록에서 ‘검단 센트레빌 에듀시티’를 분양할 예정이라고 밝혔다. 지하 2층~지상 25층, 17개동, 전용면적 74~120㎡, 총 1,534세대의 대단지로, 동부건설의 대표 주거 브랜드 ‘센트레빌’이 단독 적용됐다.
단지 중앙에는 길이 365m, 폭 65m 규모의 대형 중앙광장 ‘그랜드 365’가 계획돼 있다. 검단신도시 최대 규모의 단지 내 오픈 스페이스다. 이곳은 ▲갤럭시필드(캐노피형 휴게시설 및 야간 경관조명) ▲네뷸라필드(복층 티하우스와 라탄 휴게존) ▲오로라필드(원형 파고라와 온실형 작업 공간) 등으로 구성될 예정이다.
그랜드 365에는 석가산, 연못과 조화를 이루는 ‘티 하우스’를 비롯해 130m의 입체형 산책로 ‘스카이웨이 130’, 조명 특화공간인 ‘라이트 포레스트’ 등 5개의 랜드마크가 계획돼 있다. 지형과 식재, 시설물, 산책로 등에 변화를 줘 계절의 변화를 풍성하게 느낄 수 있도록 설계된 것도 눈길을 끄는 요소다.
2,000m 길이의 단지 외곽을 따라 조성되는 산책로에는 놀이터, 수경 공간, 정원 등 총 20개의 테마 공간이 배치될 예정이다. 어린이를 위한 생태체험 학습장과 휴게마당, 반려동물을 위한 펫존 등 다양한 연령과 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 녹지 공간이 유기적으로 연결된 것이 특징이다. 학교로 향하는 길목에는 자연학습장과 휴게 공간이 조성될 예정이다.
단지 내 산책로와 인접한 근린공원 산책로를 연결해 단지의 외부 영역까지 확장하는 계획도 마련됐다. 특히, 단지 산책로를 검단 아라보타닉파크와 검단4호 근린공원까지 연결하는 총 5km 길이의 ‘그린 워크(Green Walk)’를 추진해 입주민들이 쾌적한 자연환경 속에서 여유롭게 산책과 휴식을 즐길 수 있도록 할 계획이다.
검단 센트레빌 에듀시티는 인천아라꿈유치원과 인천아라초(협의 중), 인천아라중, 인천아라고가 인접한 안심통학 쿼드러플 학세권 아파트다. 지난 6월에는 검단호수공원역과 신검단중앙역, 아라역 등 인천지하철 1호선 검단연장선이 개통됐으며, GTX-D 노선과 서울지하철 5호선 연장 추진 등 굵직한 교통 호재도 이어지고 있다.
검단 센트레빌 에듀시티 견본주택은 인천 서구 당하동 일원에 마련된다.
