6·27 대책 이후 '단지 내 상가'로 투자자 눈길

이 공백을 채우는 새로운 대안으로 단지 내 상가가 주목받고 있다. 상가는 주택과 달리 실거주 요건이 없고, 대출 규제의 적용도 상대적으로 적으며, 안정적인 임대 수익을 기대할 수 있다는 장점이 있다.
그중에서도 ‘잠실 르엘 단지 내 상가’는 이번 6·27 대책의 대표적 수혜 상품으로 꼽힌다. 잠실 르엘은 총 1,865세대 대단지이며, 인근 파크리오 6,864세대, 래미안 아이파크 2,678세대 등과 합쳐 약 1만 2천여 세대의 고정 배후 수요를 확보했다. 여기에 송파구청, 수협중앙회, 방이동 먹자골목 등 상시 유동 인구까지 더해져, 안정적인 생활형 상권을 구축할 수 있는 입지를 갖추고 있다.
무엇보다 잠실 르엘 상가는 잠실역과 직접 연결되는 최초의 단지 내 상가라는 점에서 강력한 집객력을 지닌다. 서울교통공사에 따르면 잠실역은 2024년 기준 하루 평균 156,177명이 승하차하며 서울 지하철 전체 1위 유동 인구를 기록했다. 이는 상가 활성화의 확실한 근거로 작용한다.
상가는 지하 1층부터 지상 5층까지 생활 편의, 외식, 의료, 교육, 여가 업종이 고르게 배치돼, 단순 투자자뿐 아니라 실운영 수요자까지 흡수할 수 있다.
현재 잠실 르엘 단지 내 상가 홍보관은 송파구청 맞은편에서 운영 중이다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지