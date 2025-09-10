'시대를 앞서간 거장' 류이치 사카모토 2주기, 서울서 트리뷰트 콘서트 개최

2023년 3월 28일, 세계적인 음악가이자 환경운동가였던 류이치 사카모토가 세상을 떠난 지 2년이 흘렀다. 그의 2주기를 맞아 오는 10월 5일(일) 오후 7시 30분, 서울 롯데콘서트홀에서 ‘류이치 사카모토 트리뷰트 콘서트’가 개최된다.류이치 사카모토는 1980년대 그룹 옐로 매직 오케스트라(Y.M.O)를 결성해 일렉트로닉 사운드로 세계적인 인기를 모았다. 1983년 영화 Merry Christmas Mr. Lawrence에서 배우이자 음악감독으로 참여하며 영화 음악계에 발을 디뎠고, 1989년 베르나르도 베르톨루치 감독의 마지막 황제 음악으로 아시아인 최초 아카데미 영화음악상을 수상했다. 이후 그래미상과 골든글로브상을 잇달아 거머쥐며 세계적 거장으로 자리매김했다.그는 10년 넘는 투병 생활 중에도 한국 영화와 인연을 맺었다. 2017년 황동혁 감독의 영화 남한산성 음악을 맡아 2018년 대종상 영화음악상, 부산국제영화제 올해의 아시아 영화인상을 수상했다. 타계 소식이 전해졌을 때 한국 영화계와 팬들은 깊은 애도를 표했고, 제천국제음악영화제는 2023년 ‘제천국제영화음악상’을 추서하며 트리뷰트 콘서트를 마련한 바 있다.이번 무대는 지난해 제천국제음악영화제에서 트리뷰트 공연을 진행했던 오스트리아 린츠 주립 오페라 극장 상임 지휘자 한주헌이 피아노를 맡는다. 첼리스트 주연선, 바이올리니스트 주연경도 함께 무대에 올라 사카모토의 대표곡들을 선보인다.공연에서는 한국 팬들이 사랑한 Merry Christmas Mr. Lawrence, The Last Emperor, Rain, Opus, Aqua 등 총 18곡이 연주될 예정이다. 이는 단순한 헌정 무대를 넘어, 사카모토의 음악 세계를 되새기고 그가 남긴 예술적 유산을 관객과 함께 나누는 시간이 될 것이다.사카모토를 추모하는 공연은 이미 한국에서 수차례 이어져 왔다. 2024년 롯데콘서트홀 공연을 비롯해 수원 SK아트리움, 구로구 오류아트홀, 2025년 3월 예술의전당 IBK홀, 4월 성남아트센터홀 공연까지 모두 전석 매진을 기록하며 뜨거운 반응을 얻었다. 이번 10월 서울 무대 역시 팬들의 기대와 성원 속에 다시금 그의 음악을 기리는 특별한 장이 될 전망이다.