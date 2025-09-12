자코모, 2025년도 대한민국 일자리 으뜸 기업 선정

소파전문브랜드 자코모(JAKOMO)가 고용노동부 주관 2025년 대한민국 일자리 으뜸기업으로 선정되어, 9월 11일 여의도 중소기업중앙회 K-BIZ홀에서 인증패를 수여받았다.대한민국 일자리 으뜸기업은 일자리를 창출하고 일과 생활 균형을 실천하는 등 일자리 개선을 위해 노력한 기업을 대상으로 고용 증가량, 이직률, 일자리 질 개선 노력 등을 종합적으로 고려해 국가에서 매년 선정하는 제도다.자코모는 일정 재직기간을 채운 직원 중 심의를 거쳐 산학연을 맺은 서경대학교 등록금을 지원하거나 지방 등 부득이하게 원거리 격지 근무를 할 경우 적격심사를 거쳐 사택 및 기숙사를 제공하는 등의 복리후생을 갖췄다.또한, 한국소파전문교육원인 소파아카데미를 설립하여, 청년 직원 채용 인원 증가와 지속 성장의 토대 구축을 위해 노력하고 있다. 이러한 노력의 결과로, 2021년 고용노동부 추천 일자리 창출부문 대통령 표창, 중소벤처기업부 추천 모범여성기업인부문 금탑산업훈장 등 정부기관 수상 경력이 있다.자코모는 40여년간 정직한 소재와 엄격한 품질을 바탕으로, 소비자가 안심하고 쉴 수 있도록 최상의 휴식을 제공하는 소파를 만들고 있다. 기획부터 제조, 판매까지 전 과정을 직접 관리하고, 튼튼한 프레임, 고밀도 폼 등의 안전 소재들을 사용해, 내구성과 안정성을 높였다프리미엄 가죽 소파는 부드러운 촉감과 통기성, 탄력성을 갖췄으며, 기능성 패브릭 소파는 이지클린 기능과 까다로운 인증 소재를 사용하여 온 가족이 안심하고 사용할 수 있어 소비자가 신뢰하는 소파브랜드로 자리매김했다, 실제 자코모는 2021~2024년 엠브레인 비보조 인지 1위, 2024 호감도 부문 소파브랜드 1위를 차지했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com