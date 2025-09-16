희소가치 커지는 ‘단지 내 수영장’... 특화커뮤니티 갖춘 단지 주목

국내 아파트 단지의 커뮤니티 시설 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 헬스장, 실내골프연습장, 독서실, 작은 도서관은 이제 흔한 편의시설로 자리 잡았지만, 단지 내 수영장은 여전히 희소한 시설로 꼽힌다.건설사에서 영화관이나 게스트하우스와 같은 차별화된 커뮤니티 시설을 내세우며 한동안 단지 내 수영장을 갖춘 아파트의 공급이 적었으나 워라밸(일과 삶의 균형)을 중시하는 트렌드로 변화면서 단지 내 수영장을 갖춘 단지에 대한 관심이 높아지고 있다.실제로 전국 아파트 단지 중 수영장을 보유한 곳은 극히 제한적이기 때문이다. 수영장을 갖춘 단지의 경우 희소성을 바탕으로 높은 청약 경쟁률을 기록하거나 시세 차별화를 누리고 있다.일례로 지난 7월 부산시 해운대구 재송동에서 공급에 나선 ‘르엘 리버파크 센텀’의 경우 1961가구(특별공급 제외) 모집에 9885명이 청약에 나서며 4.67대 1의 1순위 청약경쟁률을 기록했다. 이 단지에는 인피티니 실내 수영장(3개 라인), 키즈풀, 온수풀을 갖춘 리버뷰 아쿠아풀과 같은 프리미엄 커뮤니티 시설들이 마련돼 인기를 끌었다.수영장 갖춘 단지는 1년여 시간만에 억대 프리미엄이 붙기도 했다. 인천 서구 백석동에 위치한 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오 2단지’ 전용 74㎡는 지난 7월 6억 6000만 원에 손바뀜했다. 이는 지난해 5월(5억 5000만 원) 대비 1억 원 이상 웃돈이 붙은 셈이다. 이 단지에는 워터파크와 25m 길이의 3개 레인을 갖춘 수영장이 조성돼 있다.워라밸 문화 확산과 맞물려 헬스·골프·수영 등 여가생활을 단지 안에서 해결할 수 있는 단지에 대한 선호도는 꾸준히 이어질 것으로 보인다.이 가운데 ㈜서한이 충남 아산시 모종샛들지구 A1블록에 분양하는 ‘아산모종 서한이다음 노블리스’가 단지 내 수영장을 갖추고 있어 관심이 쏠리고 있다.단지는 지하 2층~ 최고 29층, 10개동, 1079가구로 이중 969가구만 일반분양한다. 타입별 가구 수는 ▲59㎡(임대) 110가구 ▲84㎡A 116가구 ▲84㎡B 104가구 ▲84㎡C 210가구 ▲84㎡D 104가구 ▲101㎡A 432가구 ▲154㎡A 3가구로 분양시장에서 희소성을 갖춘 전용 85㎡초과 물량이 총 세대수의 40%에 달한다.아산모종 서한이다음 노블리스는 입주민들을 위해 다양한 커뮤니티시설을 도입할 예정이다. 실내수영장이 있는 실내체육관을 비롯해 스카이라운지, 게스트하우스, 골프연습장, 교보문고 서비스(북큐레이션) 등을 갖췄다.단지가 들어서는 모종샛들지구는 총사업비 1549억 원을 투입해 오는 27년 준공을 목표로 추진되는 대규모 도시개발사업지다. 인근 풍기역지구도 개발이 진행 중으로 계획대로 진행 될 경우 기존 모종지구까지 포함해 1만여 가구의 아산 내 新주거타운으로 발돋움할 전망이다.또한 단지 주변으로 상업, 문화, 행정 등 생활 인프라가 갖춰져 있다.아산모종 서한이다음 노블리스는 신리초와 모종중, 모종동 학원을 도보로 이용할 수 있고 지구 내 유치원과 초등학교도 신설될 예정이라 교육여건이 우수하다. 또한 온양여중·고, 한올중·고 등도 단지 인근에 위치한다. 게다가 롯데마트, 이마트, 롯데시네마, 아산충무병원 등이 도보 거리에 위치해 있어 편리하게 이용이 가능하다. 대전지방법원 천안지원 아산시법원, 한마음 야구장, 이순신종합운동장도 가까운 거리에 있다.교통편의성도 좋다. 지하철 1호선·GTX-C노선(예정) 온양온천역 및 풍기역(예정)과 아산시외버스터미널, 천안아산역(KTX) 등을 통해 서울, 수도권 및 전국으로 원활하게 이동할 수 있다. 차량으로 이동 시 온천대로를 통한 아산 도심 및 천안으로의 이동이 수월하며 당진청주고속도로 아산IC, 서해안 고속도로, 경부고속도로, 국도 등을 이용한 수도권 및 천안, 당진 등 인접 도시 접근이 용이하다.한편, 아산모종 서한이다음 노블리스를 시공하는 ㈜서한은 1971년 대구주택공사로 출발해 1982년 (주)서한으로 사명으로 바꾼 이후 평택 고덕, 청주 오송, 인천 영종 등에서 아파트를 성공적으로 공급한 50년 이상 전통의 건설회사다.아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택은 충남 아산시 풍기동에 마련되며 9월 중 오픈 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com