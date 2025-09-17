동문건설, ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’ 투시도

강원특별자치도 아파트 시장이 전반적으로 하락세를 보이는 가운데, 춘천시가 유일하게 1% 이상 상승률을 기록하며 지역 내 상승률 1위를 차지했다.한국부동산원이 발표한 2025년 1월~7월 아파트 매매가격지수에 따르면, 춘천시는 99.57에서 100.79로 1.23% 상승하며 강원도 내에서 가장 높은 상승률을 기록했다.실제 강원특별자치도는 같은 기간 -0.50% 하락했고, 원주시(-1.17%), 강릉시(-1.77%), 속초시(-1.93%) 등 주요 도시 대부분도 하락세를 보였다. 삼척시가 0.75% 상승하며 뒤를 이었지만, 춘천시의 상승폭에는 미치지 못했다.업계에서 춘천시의 집값 상승 배경에는 다양한 개발호재로 인한 미래가치가 영향을 줬다는 평가다. 춘천시는 강원특별자치도 내에서도 경춘선으로 수도권과 유일하게 연결된 지역인 데다가, 수도권과의 연결성을 강화하는 교통 인프라 확충이 활발하게 진행 중이며, 도시 구조 자체가 재편되는 흐름 속에 있기 때문이다.대표적으로 GTX-B노선(예정)의 춘천 연장 추진이 본격화되면서, 서울~춘천 간 이동 시간이 기존 1시간 20분에서 약 50분대로 단축될 것으로 기대된다. 제2경춘국도(예정) 또한, 남양주~춘천을 최단거리로 연결하는 노선으로 서울 접근성을 크게 개선할 전망이다. 여기에 용산~춘천~속초 구간을 연결하는 동서고속화철도(예정), 춘천역세권개발(예정)이 진행되면 춘천시는 수도권을 연결하는 중심 도시로 부상할 것으로 기대된다.이 가운데, 씨앤위가 시행위탁을 맡은 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’가 선착순 동호지정 계약 중으로 눈길을 끌고 있다.동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 지하 4층~지상 29층, 6개동, 총 569가구 규모로 조성된다.이 단지는 계약금 5% 정액제에 중도금 이자에 대해 3.3% 초과분을 지원하는 혜택을 적용해 사실상 잔금 납부까지 약 2,000만원대 자금이 있으면 될 정도로 실입주자의 초기 부담을 크게 낮췄다. 여기에 춘천시 분양 단지 중 유일하게 발코니 확장을 무상으로 제공한다. 전매 제한이 없어 계약 후 바로 전매할 수 있다는 점도 주목된다.또한 후평일반산업단지와 인접해 직주근접성이 뛰어나며, 경춘선 남춘천역과 춘천역은 차량으로 10분대 거리다. 춘천고속버스터미널과 춘천시외버스터미널 이용도 쉽다.차량 교통 이용 역시 수월하다. 경춘로, 중앙고속도로, 서울양양고속도로 이용이 쉽고 춘천순환로 및 후석로, 춘천로, 서부대성로 등 교통망을 활용하면 수도권을 수월하게 오고 갈 수 있다.생활 인프라도 풍부하다. 도보로 만천초를 통학할 수 있으며 후평중, 봉의중을 비롯해 봉의고, 강원사대부설고가 단지 주변에 들어서 있다. 강원중, 강원고, 춘천여고 등 농어촌 특별전형 혜택이 적용되는 학교들이 포진해 있으며, 후평동, 퇴계동, 석사동 학원가 접근도 수월하다.벨몽드마트, MS마트, 엠백화점, 롯데마트, 이마트, 하나로마트 등 대형 상권과 강원대병원, 춘천성심병원 등 의료시설 이용도 쉽다.동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’ 앞에는 소양강으로 흘러 들어가는 만천천이 있어 산책로 이용이 쉽다. 인근에는 카페거리로 유명한 구봉산이 자리 잡고 있다.동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’에 대한 자세한 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. E-모델하우스에서 각 주택형 타입별 평면 정보와 인테리어 사항 등을 볼 수 있다. 선착순 동호지정 계약 관련 상담은 견본주택(강원특별자치도 춘천시 온의동 온의골 교차로 일원)을 방문하면 된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com