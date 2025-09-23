노후주택 갈아타기 수요 증가… 성원상떼빌 여주 남한강 센트럴파크에 관심 집중

여주시는 전체 아파트의 70% 이상이 입주 11년차 이상에 달해 노후화가 심화되고 있다. 이에 따라 신축 아파트로 갈아타려는 실수요자 수요가 크게 늘어나면서, 오학동 구 황제예식장 부지에 들어서는 성원상떼빌 여주 남한강 센트럴파크가 그 해답으로 주목받고 있다.총 485세대 규모로 조성되는 단지는 실수요자 선호도가 높은 전용 59㎡, 79㎡ 소형 평형 위주로 구성된다. 최근 1~2인 세대가 급격히 늘어나면서 소형 아파트 수요가 공급을 초과하는 상황에서, 해당 단지는 시장의 수요와 정확히 맞아떨어진다는 평가를 받고 있다.생활 인프라도 주목할 만하다. 단지 인근에는 하나로마트·제일시장·여주시청·대형 병원이 자리하고 있으며, 오학초·중·고교가 도보권에 위치해 교육환경 또한 우수하다. 남한강과 현암지구공원, 둔치시민공원 등 자연 친화적 공간도 가까워 도심과 자연을 동시에 누릴 수 있다.부동산 관계자는 “성원상떼빌 여주 남한강 센트럴파크는 단순한 브랜드 아파트가 아니라, 노후주택 교체 수요와 소형평형 확대 수요를 동시에 만족시킬 수 있는 최적의 대안”이라며 “실수요자의 눈높이에 맞춘 설계와 브랜드 신뢰도 덕분에 조기 마감 분위기가 이어질 것”이라고 말했다.한편, 성원상떼빌은 “살아보니 더 살고 싶은 아파트, 살아보니 꼭 사고 싶은 아파트”라는 철학을 기반으로, 여주에서도 새로운 주거 기준을 세워가고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com