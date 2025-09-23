조프런티어, 글로벌 협력·교육 플랫폼 기반으로 해외 시장 진출 추진

(주)조프런티어(대표 조남국)는 글로벌 협력 네트워크와 교육 플랫폼을 기반으로 세계 시장 확대에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.조프런티어는 지난 8월 인도 대표단 방한 일정을 함께하며 한국·인도 민간외교의 새로운 무대를 연 바 있다.조프런티어 관계자는 지난 방한 일정에 대해 "기업 진출, 무역·투자, 문화 교류, 교육 협력을 포괄하는 전략적 교류의 장으로 기대를 받았다"며 "특히, 인도 유력 법무법인 프라사드앤어소시에이츠(P&A) 대표단은 한국 기업의 인도 시장 진출을 돕겠다는 의지를 밝히며, 양국이 상호 보완적 파트너십을 강화할 수 있음을 보여줬다”고 밝혔다.조프런티어 조남국 대표는 “이는 양국 민간외교와 기업 협력의 전환점”이라며 “조프런티어는 앞으로도 한국과 인도의 가교 역할을 충실히 수행해 글로벌 비즈니스와 문화 교류의 중심이 될 것”이라고 전했다.한편, 조프런티어는 글로벌 경쟁력 강화를 위한 교육 플랫폼도 본격 가동했다. ISO/IEC 17024 기반의 ‘ISO KPLUS 국제자격 과정’을 마련해 국내 전문가들이 세계적으로 통용되는 자격을 취득할 수 있도록 지원한다.세계뷰티연맹과 비채나세계운동본부가 함께하는 이 과정은 조프런티어 김영미 원장이 실무 중심으로 커리큘럼을 설계해 현장 경쟁력을 높이는데 중점을 두었다. 또한 조프런티어는 국제e스포츠진흥원과 e스포츠 아카데미 공동사업 계약을 체결하며 e스포츠 교육 시장 개척에도 나설 것임을 공표한 바 있다.조 대표는 “앞으로 체계적인 교육과 자격 제도를 통해 글로벌 e스포츠 인재를 양성하고, 다양한 국가로 비즈니스를 확장해 나가겠다”고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com