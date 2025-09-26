코치, 롯데프리미엄아울렛 동부산점에 국내 최초 ‘코치 커피숍’ 오픈

사진 출처: Coach

코치(Coach)가 롯데프리미엄아울렛 동부산점에 국내 최초 ‘코치 커피숍’을 오픈했다.‘Expressive Luxury(자기 표현을 담은 럭셔리)’라는 코치의 브랜드 철학에서 영감을 받은 ‘코치 커피숍’은 단순히 음료를 제공하는 공간을 넘어, 다채로운 커피와 디저트를 통해 맛과 멋을 모두 만족시키는 특별한 경험을 선사하며 소비자와의 관계를 강화하는 공간이다.코치 커피숍 롯데프리미엄아울렛 동부산점에서는 커피 및 말차 라떼, 초코 라떼, 레모네이드 등 다양한 음료와 함께 국내 소비자 취향이 반영된 특별 메뉴를 판매한다. 이와 함께 뉴욕 빈티지 다이너(diner) 이미지를 모티브로 한 코치의 유쾌한 에너지를 상징하는 마스코트 ‘릴 미스 조(Lil Miss Jo)’의 머그컵, 토트백, 티셔츠 등 다양한 굿즈도 함께 만나볼 수 있다.코치 크리에이티브 디렉터 스튜어트 베버스가 직접 디자인한 ‘코치 커피숍’은 패션과 문화, 커뮤니티를 연결하는 따뜻하고 몰입감 있는 경험을 제공한다. 뉴욕 감성을 담은 인테리어와 함께 코치의 첫 수석 디자이너 보니 캐신의 디자인에서 영감을 받은 오리지널 색감 팔레트를 반영해 브랜드의 헤리티지를 담아냈다.코치 커피숍 롯데프리미엄아울렛 동부산점은 오전 10시반부터 오후 9시까지 운영된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com