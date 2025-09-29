금성백조, ‘안성 아양 금성백조 예미지’ 주경 투시도

금성백조가 경기도 안성시 아양택지개발지구 B2블록 일원에 공급하는 ‘안성 아양 금성백조 예미지’의 1순위 청약 접수를 30일(화) 진행한다.‘안성 아양 금성백조 예미지’는 지하 1층~지상 최고 25층, 8개 동, 전용면적 84㎡, 총 657가구 규모로 조성된다. 특히, 이 단지는 아양택지개발지구의 마지막 분양 단지로 높은 희소성과 상징성을 바탕으로 지역 랜드마크로의 자리매김이 기대된다.청약 일정은 30일(화) 1순위 청약에 이어 10월 1일(수) 2순위 청약 접수를 실시한다. 당첨자 발표일은 10월 14일(화)이며, 정당계약은 10월 27일(월)부터 29일(수)까지 3일간 진행한다.‘안성 아양 금성백조 예미지’는 세대주 및 주택 수와 관계없이 1순위 청약이 가능하며, 입주자모집공고일(2025.09.19) 기준 안성시 및 수도권에 거주하는 만 19세 이상인 자로, 12개월 이상 가입된 청약통장에 지역별 예치금만 충족하면 된다. 다만, 청약 신청자 중 같은 순위 내 경쟁 발생 시에는 안성시 1년 이상 거주자에게 우선 공급된다.청약 접수는 청약통장 가입 은행의 구분 없이 PC 또는 스마트폰을 통해 한국부동산원 청약홈에서 신청할 수 있으며, 전 세대가 전용면적 85㎡ 이하로 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용된다.특별공급 및 1순위 청약 신청자 대상으로는 인증 이벤트도 진행할 예정이다. 청약 접수 후 당첨자 서류 접수기간에 견본주택에 방문해 인증 확인을 하면 세대당 1건에 한해 신세계 백화점 상품권 10만원권을 증정한다.‘안성 아양 금성백조 예미지’는 수도권 공공택지인 아양택지개발지구에 공급돼 분양가상한제가 적용, 인근 시세 대비 합리적인 가격에 공급된다.전 세대 남향 위주 배치에 4Bay 맞통풍 구조를 적용해 채광은 물론 통풍을 극대화했고, 수요자들의 라이프스타일에 맞춰 팬트리와 현관창고 등 특화 수납 시스템(유상 옵션)을 다양하게 선택할 수 있도록 구성했다.지상에는 차가 다니지 않는 100% 공원형 설계를 적용해 안전한 보행환경을 확보했으며, 효율적인 주동 배치와 넓은 동간 거리, 탁 트인 통경축을 확보해 개방감을 극대화했다.온 가족이 이용할 수 있는 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 커뮤니티 시설에는 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 스크린골프 등 각종 운동시설은 물론, 어린이집, 돌봄센터, 작은도서관, 시니어존 등 다양한 공간이 마련된다.입지여건도 우수하다. 백성초, 안성중(2027년 이전 예정), 고등학교 예정부지가 도보권에 위치해 트리플 학세권을 자랑하며, 아양도서관과 학원가 이용도 편리하다. 이마트, 하나로마트, CGV, 경기도의료원 안성병원 등 다양한 편의시설이 밀집해 있으며, 아양2근린공원, 아롱개문화공원, 알미산 공원, 안성천 등 쾌적한 자연환경도 갖추고 있다.모델하우스는 경기도 안성시 옥산동 일원에 마련돼 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com