필웨이, 정품 인증 강화 위해 감정센터 오픈

명품 거래 플랫폼 필웨이가 경기도 일산에 자사 최초의 명품 감정센터를 오픈했다고 밝혔다.이번 감정센터는 정품 검수와 인증, 오프라인 구매, 위탁 판매 등을 아우르는 종합 명품 거래 서비스 허브로, 필웨이가 쌓아온 온라인 명품 유통 노하우를 오프라인 공간으로 확장했다.최근 명품 플랫폼의 위조품 유통 문제가 제기되면서 감정에 대한 중요도가 올라간 만큼 모든 고객이 필웨이를 믿고 구매할 수 있도록 하겠다는 목적이다.필웨이에서는 고객들이 필웨이 온라인몰에서 구매한 상품에 대해 유료 감정 옵션을 선택할 수 있다. 해당 상품은 감정센터를 통해 정품 검수를 거친 후, 필웨이 보증서와 함께 안전하게 배송되며 위조품인 경우 200% 보상 절차도 진행한다. 상품명을 잘 모르는 고객도 정확한 정보를 바탕으로 신뢰할 수 있는 구매 경험을 제공받을 수 있다.뿐만 아니라 기존 구매와 상관없이 고객이 보유한 명품 제품에 대해서도 일정 금액으로 감정 서비스를 제공한다. 고객은 소장품을 센터에 직접 의뢰하거나 배송을 통해 감정 받을 수 있으며, 이 경우에도 정품 여부가 확인되면 보증서가 함께 발급된다.필웨이는 오프라인 공간의 장점을 살려, 고객이 실물을 직접 확인하고 구매할 수 있는 기회도 마련했다. 감정이 완료된 상품은 센터에 전시되어 있어 방문 고객이 제품을 직접 살펴본 뒤 구매를 결정할 수 있으며, 이 과정에서 정품 검수를 통과한 상품만이 판매 대상으로 선정되기 때문에 안심하고 구매가 가능하다.고객들은 감정센터를 방문해 △정품 감정 서비스 △오프라인 구매 △명품 위탁 △대출 등 다양한 맞춤형 서비스를 통합적으로 이용할 수 있으며, 이를 통해 더욱 신뢰도 높은 거래는 물론, 명품 자산의 새로운 활용 방식까지 경험할 수 있을 것으로 기대된다.필웨이 관계자는 “전문 역량을 갖춘 감정사를 보유하고 있는 필웨이는 20여년 넘게 이어져온 명성과 노하우를 바탕으로, 정가품 시스템을 체계화함과 동시에 고객의 안전한 명품 거래를 보장하기 위해 정가품 검수에 앞장서겠다”는 포부를 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com