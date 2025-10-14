‘운정 아이파크 시티’ 투시도. 사진=HDC현대산업개발 제공

대형 프로젝트 ‘파주 메디컬 클러스터’가 본격화되면서, 그 핵심 입지에 들어서는 ‘운정 아이파크 시티’가 최대 수혜 단지로 주목받고 있다.파주시는 주택건설사업 승인에 따라 이달 공동주택 분양을 진행하고, 11월 대학병원급 ‘운정종합병원(가칭)’ 유치를 위한 공모에 나선다고 밝혔다.파주메디컬클러스터는 경기도 파주시 서패동 일원 44만9,338㎡ 부지에 종합병원·혁신의료·바이오융복합단지(예정)를 비롯해 공동주택, 도시기반시설을 조성하는 대규모 개발사업이다.아울러 시는 메디컬클러스터 내에 기초연구에서부터 임상, 사업화까지 가능한 원스톱 의료·연구·산업 생태계를 구축한다는 계획이다. 이를 위해 2022년 미국 마이애미 의과대학과 업무협약을 체결, 국내외 의과대학 및 연구기관과의 협력에도 박차를 가하고 있다.이에 따라 파주 메디컬 클러스터 일대는 의료 편의성이 크게 향상될 것으로 보이며, 의료 중심의 고급 일자리와 고학력 전문직 인구 유입이 맞물리면서 지역 내 주거 수준과 생활 인프라가 빠르게 고도화될 것으로 예상된다. 이 같은 변화는 주거 선호도를 높이고, 안정적인 실수요층 형성으로 이어져 지역 시세 상승의 기반이 될 전망이다.실제로, 송도, 판교, 동탄 등 클러스터 수혜 지역들은 전문직 인구의 지속적인 유입과 함께 주거 수준이 높아지면서 지역 시세가 크게 상승했다.의료·바이오 클러스터 조성으로 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 글로벌 기업이 입주한 송도의 경우 아파트 평균 매매가가 3.3㎡당 2019년 1,509만원에서 2024년 2,318만원으로 5년 새 53.6% 상승했으며, IT 중심의 융복합 클러스터가 조성된 판교는 33.5%(3,454만원-> 4,613만원)가 상승했다. 삼성전자, SK하이닉스 반도체 클러스터 배후 주거지로 꼽히는 동탄신도시 역시 같은 기간 48.5% 올랐다. 해당 지역들의 시세는 전국 평균인 1,918만원(2024년)을 웃돌고 있다.개별 단지로 살펴봐도 마찬가지다. 송도 바이오클러스터와 인접한 ‘송도 센트럴 시티’ 전용 84㎡는 2023년 1월 7억2,000만원에서 올해 1월 8억5,200만원에 거래돼 2년 새 1억3,200만원이 상승했다. 동탄신도시 중심에 위치한 ‘시범한빛마을 한화꿈에그린’ 전용 84㎡ 또한 2023년 1월 5억7,500만원에서 올해 1월 8억원에 거래돼 시세가 2억2,500만원 올랐다.이처럼 첨단산업 및 의료·바이오 중심의 클러스터가 들어선 지역들은 도시의 분위기가 달라지고, 삶의 수준이 높아지는 변화를 보여왔다. 전문직 일자리가 늘어나면서 자연스럽게 고급 주거 수요가 형성되고, 새로운 상권과 문화 인프라까지 더해지며 지역 전체가 활기를 띠고 도시의 품격이 높아졌기 때문이다.이제 그 변화의 무대가 파주로 옮겨지고 있다. 파주 메디컬 클러스터를 중심으로 새로운 성장축이 형성되면, 의료·연구·산업 기능이 맞물리며 도시 전반의 가치가 한층 높아질 것으로 기대된다.그리고 그 변화의 중심에는 단연 ‘운정 아이파크 시티’가 있다. 이 단지는 파주 메디컬 클러스터 내에 조성되는 만큼, 클러스터의 의료·산업 인프라와 각종 개발 수혜를 가장 직접적으로 누릴 수 있는 단지로 꼽힌다.특히, 향후 종합병원과 의료·바이오 연구시설이 본격적으로 가동되면, 의료진과 연구 인력 등 전문직 종사자들의 최적 배후 주거지로 자리매김할 가능성이 높다. 의료 종사자들은 업무 특성상 병원 인접 거주를 선호하는데, 응급콜 등 긴급 대응이 필요한 경우 이동 동선이 짧을수록 근무 효율과 생활 편의성이 크게 높아지기 때문이다.또한, ‘운정 아이파크 시티’는 전문직 수요자들의 주거 선호를 충족시킬 수 있는 우수한 상품성을 갖춘 점에서도 주목된다. HDC현대산업개발은 고급 주거단지에서나 볼 수 있는 고품격 커뮤니티 시설과 대규모 조경 공간을 조성해 동일 생활권 내 아파트와는 차원이 다른 품격 높은 일상을 입주민들에게 선사한다는 계획이다.단지 내 수영장, 사우나, 실내 체육관 등 대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설을 조성할 계획이며, 컨시어지 등 차별화된 주거 서비스도 제공될 예정이다. 특히, ‘운정 아이파크 시티’는 파주시 최초로 아파트에 비대면 진료 서비스를 도입할 예정이다.조경 공간은 더욱 특별하다. 축구장 면적의 약 9배에 달하는 6만4,000여㎡ 단지 내 조경면적에 시그니처필드·어반클러스터·라이프가든 등 다양한 테마 정원을 꾸며 단지 전체를 하나의 거대한 공원으로 구현할 예정이다.‘운정 아이파크 시티’는 경기도 파주시 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2블록(서패동 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용 63~197㎡, 총 3,250가구 규모로 조성된다.‘운정 아이파크 시티’의 견본주택은 경기도 파주시 와동동 일원에 마련되며, 10월 오픈 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com