VL르웨스트 투시도[출처=롯데건설]

주거지는 도심 속에서 자연환경을 가까이 누릴 때 그 가치가 한층 높아진다. 도심의 편리함을 누리면서도 자연환경이 삶의 질 향상과 주요 질환 예방, 정신 건강 개선에 중요한 역할을 하기 때문이다. 특히 고령층은 나이가 들며 감각 기능이 저하되고 신체 활동에 제약이 생기는 만큼, 안전하고 쾌적한 자연 공간이 필수적이다.은퇴 후 많은 사람들이 시골이나 자연환경이 풍부한 지역으로 이주하는 것도 바로 이 때문이다. 하지만 도심 생활의 편리함을 경험한 이들은 이를 쉽게 포기하기 어렵다. 그만큼 고령층은 자연과 편리함을 동시에 누릴 수 있는 주거지를 선호하는 경향이 크다.한국갤럽조사연구소와 희림건축, 알투코리아가 발표한 ‘2025 부동산 트렌드’에 따르면, 연령대가 높을수록 주거지 선택 시 쾌적한 자연환경을 더욱 중시하는 것으로 조사됐다. 특히 60대 이상에서는 주거·환경 쾌적성을 가장 중요한 요소로 꼽은 사람이 51%에 달했다. 이는 교통 편리성과 생활편의시설 다음으로 높은 순위로, 미래가치, 교육, 직장 등 다른 요소가 앞섰던 젊은 층과는 다른 선택 기준을 보여준다.도심 속에서 자연환경을 가까이 누릴 수 있는 시니어 레지던스(노인복지주택)는 고령층에게 최적의 주거지로 각광받고 있다. 하지만 도심 내 쾌적한 녹지 공간이 제한적일 뿐 아니라, 고령층의 안전과 편의를 충분히 반영한 주거지는 더욱 희소하다.이런 상황에서 마곡에서 입주를 앞둔 ‘VL르웨스트’는 해당 조건을 모두 갖춘 하이엔드 시니어 레지던스로, 큰 관심을 얻고 있다.롯데건설이 강서구 마곡 MICE 복합단지 내 CP3-1블록에 선보인 VL르웨스트는 50만4,000㎡(축구장 약 70배) 규모의 보타닉공원과 지하 보행통로로 연결돼 있어 집 앞 정원처럼 이용할 수 있다. 보타닉공원 내 위치한 서울식물원은 주제원, 호수원, 습지원, 열린숲 등 4개 구역으로 나뉘며, 이 중 주제원을 제외한 3개 구역은 무료로 이용할 수 있다.VL르웨스트는 액티브한 도시 생활이 가능한 도심형 레지던스로, 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역이 도보권 내에 위치한 트리플 역세권 입지를 자랑한다. 특히 단지 내 지하 보행통로가 지하철역과 직접 연결되어 있어, 보다 편리하게 대중교통을 이용할 수 있다. 공항대로, 올림픽대로 등도 가까워 차량으로 서울 주요 도심과 수도권까지 빠르게 이동할 수 있으며 김포공항과의 접근성도 뛰어나다.마곡 마이스 복합단지 내 상업시설을 쉽게 이용할 수 있으며, 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 위치했다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 편리하다. 1,300석 규모의 대극장인 LG아트센터를 비롯해 스페이스K서울 미술관 등도 가까워 문화생활도 영위할 수 있다.여기에 더해 이화의료원과의 협약을 통해 인근에 위치한 이대서울병원에서 의료 케어를 받을 수 있다. 단지 내에 보바스의원도 운영해 개인 맞춤형 건강관리도 제공받는다.VL르웨스트는 지하 6층~지상 15층, 4개 동 전용면적 51~149 총 810실의 국내 최대규모로 조성되며, 10월 말 입주를 앞두고 있다. 시니어 세대의 생활 특성을 반영해 독립성을 강화한 원룸원베스(one room-one bath) 구조를 선보였으며, 신체 및 안전을 고려해 전 세대 미닫이문 및 무단차 설계, 세대 내 순환형 구조, 비상콜 시스템과 동작 감지 센서 등을 도입해 안전한 주거 환경을 구현했다. 또한 반려동물과 동반 입주도 가능하다.입주민을 위한 커뮤니티 시설로 북라운지, 평생교육관, IT교육실, 노래방, 퍼팅 라운지, 스크린 골프 등 취미 활동 공간이 마련되며, 스파, 멀티케어센터, 오픈가든, 레스토랑, 피트니스, 사우나 등 사교와 휴식을 위한 공간이 조성되며, 바리스타, 가드닝, 베이킹 등 개인 및 그룹 강좌도 준비 중이다.호텔식 서비스를 비롯해 전문 의료기관과 연계한 24시간 응급관리 서비스, 종합적인 헬스케어 서비스, F&B 서비스 등도 제공된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com