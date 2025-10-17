STS개발, 아너스 웰가 진주·진주 하리단길 예상 조감도

경상남도 진주시 가좌동 일원에서 조성 중인 ‘진주 하리단길’ 상업용지가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 특히 바로 옆에 위치한 ‘아너스 웰가 진주’가 성공적인 분양을 기록하면서, 인접 상업용지의 가치가 재조명되고 있다.실제 ‘아너스 웰가 진주’는 분양 당시 뜨거운 경쟁률로 가치를 입증한 바 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난해 해당 단지의 1순위 평균 경쟁률은 20.31대 1의 경쟁률을 기록, 전 주택형 1순위 마감에 성공한 바 있다. 이러한 성공을 이끈 STS개발이 인접 부지에서 ‘진주 하리단길’ 상업용지 분양을 진행하고 있어 눈길을 끈다.‘진주 하리단길’은 서울 경리단길, 부산 해리단길 등 전국적으로 확산된 거리형 상권 트렌드를 반영한 프로젝트로, STS개발이 총 1만5,715㎡ 규모의 상업시설 용지를 7개 블록, 22개 필지로 구성해 분양 중이다. 허용 건축 높이는 8층 이하이며, 자영업자·프랜차이즈·투자자 등 다양한 수요층이 진입할 수 있는 구조다.상업용 필지의 계약자는 자영업자, 프랜차이즈 운영자, 투자자 등 다양한 형태로 상권에 진입할 수 있다. 진주 하리단길은 스타필드 빌리지 등 복합쇼핑몰이 인접한 핵심 상권이다.진주 개양오거리 바로 앞 하리단길은 교통 접근성에서도 탁월한 입지를 자랑한다. 고속·시외버스 터미널, 진주역(KTX/SRT), 진주IC 등 주요 교통망과 인접한 사통팔달 교통 허브로 시내버스 29개 노선이 경유하는 등 연간 1천만 명 이상의 유동인구 유입이 기대된다.분양홍보관 및 상담은 진주시 가좌동 일원에 위치한 ‘아너스 웰가’ 모델하우스에서 진행되며, 11월 1일 현장 입찰을 진행한다. 자세한 정보는 홈페이지를 통해 알아볼 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com