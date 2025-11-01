제조 현장의 데이터를 실시간 모니터링하고 AI-Agent들이 협업하는 AXIN의 대시보드 화면

드래그 앤 드롭 방식으로 손쉽게 AI 파이프라인을 구성할 수 있는 AXIN 플랫폼 화면

제조 AI 전문기업 포인랩(4INLAB)은 1일, 차세대 제조 AI-Agent 통합 플랫폼인 'AXIN(엑신, AI Transformation for INdustry)'을 공식 출시했다.'AXIN'은 기존 MLOps 기능에 제조 현장에 특화된 AI-Agent 체계를 결합한 것이 가장 큰 특징이다. 데이터 업로드 이후 자동 전처리부터 모델 추천, 학습, 검증, 배포, 실시간 모니터링까지 전 과정을 원스톱으로 자동화하며, 품질 예측, 설비 이상 감지, 안전 모니터링, 공급망 최적화 등 다양한 제조 AI-Agent를 하나의 플랫폼 내에서 통합 운영할 수 있다. 이를 통해 기업들은 복잡한 공정 데이터를 바탕으로 보다 신속하고 정밀한 의사결정을 내릴 수 있으며, 실제 제조 현장에 적용될 경우 생산성 향상과 비용 절감 효과도 기대된다.포인랩은 AXIN을 통해 제조 기업들이 단순한 데이터 관리와 모델 활용 수준을 넘어, 지능형 의사결정과 자율 협업이 가능한 차세대 제조 환경으로 도약할 수 있다고 밝혔다. 특히 데이터 사이언티스트, AI 엔지니어 등 인력이 부족한 중소 제조기업도 AXIN을 활용해 전문가 수준의 AI 분석과 예측 기능을 구현할 수 있다.향후 포인랩은 다양한 제조 현장에 AXIN을 단계적으로 적용해 실증을 추진하고 성과를 검증할 계획이다. 또한 AXIN을 기반으로 지능형 공급망 운영지원, 자율 협업 공정 시스템, 산업별 특화 AI-Agent 등 확장 솔루션을 순차적으로 선보이며, 플랫폼의 기능과 활용 범위를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다. 더불어 국내를 넘어 CES 2026, 하노버 Messe 산업박람회 등 글로벌 무대에서도 AXIN을 선보인다는 계획이다.포인랩은 제조 AI 및 자율 제조 전문기업으로, 산업 현장의 다양한 문제를 해결하기 위한 인공지능 솔루션을 개발하고 있다. 주요 사업 분야는 품질 검사, 설비 안전, 공급망 운영, 생산 스케줄링 등이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com